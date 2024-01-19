Більше року просився на фронт і волонтерив: на Запоріжжі загинув захисник із Боярки

10 січня 2024 року поблизу села Вербове Запорізької області загинув оператор відділення радіоелектронної боротьби Ілля Тарасюк. Рідні захисника написали: «Загинула світла, найдобріша людина, люблячий чоловік і гідний захисник своєї країни».

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Як повідомляє Боярська міська рада, захиснику було 44 роки. Він народився у родині військових у Миргороді.

«Сім’я часто переїжджала. Середню школу закінчив у Старокостянтинові, де закохався у небо і літав вже зі старших класів. Згодом навчався у Києві, де захоплення переросло у спосіб життя — він шив вітрила для дельтапланів, на яких літають багато спортсменів світу, а також сам на них літав. У 2004 році одружився і обрав для проживання Боярку — місце, де затишно буде будувати сім’ю. Ілля був величезним патріотом, дуже розумною, ерудованою, світлою людиною, об’єднував навколо себе тільки найкращих людей. Мав багато планів на життя і мріяв подорожувати».

У лютому 2022 року Іллю Тарасюка не взяли до війська, тому чекав, коли знадобиться, і весь час вчився, вивчав і волонтерив.

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«У жовтні 2023 був призваний до ДШВ, потім став оператором РЕБ, але знання не вберегли…

Його справу буде продовжено. Ми любимо тебе, а ти тепер у вічному польоті оберігатимеш нас", — зазначають земляки.

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Раніше «ФАКТИ» писали, що рік тому на війні загинув громадянин Канади Григорій Цехмістренко.

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