«Гарний гуркіт й гарна бавовна»: в ГУР підтвердили удар по нафтобазі та заводу окупантів

Атака на нафтобазу під Брянськом та пороховий завод під Тамбовом завдала шкоди окупантам. Зокрема, це ускладнює логістику росіян та зриває графіки постачання, заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в етері телемарафону.

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«Гарний гуркіт, гарна бавовна. Регулярно такі події трапляються на військових об'єктах на території держави-агресора. Зрозуміло, що коли мова йде про нафтобазу, яка задіяна у постачанні паливно-мастильних матеріалів і не тільки, — це ускладнює логістику для окупантів. Це зриває графіки постачання, графіки забезпечення. Відповідно дає додаткові можливості, запас часу і збільшує простір для маневру для наших захисників», — сказав він.

Наслідки атаки в Клинцях Брянської області

Юсов також прокоментував заяви росіян, що українські безпілотники можуть пролітати відстані до 900 кілометрів.

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Наслідки атаки на пороховий завод в Тамбові



«Ми не можемо ані підтвердити, ані спростувати. Але українські безпілотники можуть долати й не такі відстані. Якщо говорити про реакцію в російську суспільстві, то всі питання до путіна, шойгу, герасимова, до тих, які продовжують геноцидну війну проти України», — додав представник ГУР.

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Зазначимо, що в ніч на 19 січня у місті Клинці Брянської області спалахнула потужна пожежа на нафтобазі. Також сьогодні росЗМІ повідомили про атаку дронів на Тамбовський пороховий завод. Він розташований у російському місті Котовськ, там виготовляють порох для зброї та боєприпасів.

Разом з тим, Російський добровольчий корпус, який воює на стороні України, влаштував засідку на військовий транспорт у Брянській області. Засідка була влаштована на вантажівку «Урал МО» у Суземському районі. Добровольчий корпус провів атаку, після чого відступив. Загиблих та поранених військових ворога з місця події забирали російські прикордонники.

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