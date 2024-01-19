«Вороги запитували спросоння:"Кто ето? Ви сваі?»: українські бійці взяли в полон окупантів

У новорічну ніч розвідники 41-ої окремої механізованої бригади здійснили рейд у лігво російських військовослужбовців на Куп'янсько-Сватівському напрямку. Проводили його дуже ретельно, адже від кожної деталі залежала його успішність. В результаті взяли у полон трьох ворогів та зайняли дуже важливий спостережний пункт.

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- Цю операцію ми спланували заздалегідь й опирались на багато факторів, — розповів «ФАКТАМ» боєць з позивним «Моряк», начальник розвідки 41-ої окремої механізованої бригади. - Необхідно було обрати саме такий момент, щоб менше крила артилерія, менше літало в небі «пташок», а погода була несприятлива для переміщення живої сили ворога.

Розвідник з позивним «Джокер» пригадує, що разом із побратимами дочекались моменту, коли на годиннику було 23−00. Тобто в окупантів вже «били куранти» й вони пішли відпочивати. В той час українські розвідники подолали пішки 5 кілометрів, щоби непомітно дістатись до спостережних пунктів росіян. Очевидно, що у темряві ті не почули, що у них «гості». Почався бій. Щоправда сили були нерівні — 6 наших проти пів сотні бійців з рф. Але за 45 хвилин нашим бійцям вдалось більшість ворогів знищити, троє у полон здались.

- Троє ворогів спитали спросоння: «Кто ето? Ви сваі?» Свої-свої (сміється — Авт.). Я був готовий до всього, дістав гранату та приготувався висмикнути чеку, — додав «ФАКТАМ» воїн «Джокер». — Але росіяни таки зберегли свої життя та підняли руки вгору. Двоє окупантів у іншому бліндажі намагались чинити опір. Один вихопив гранату і жбурнув її, куди бачив. На щастя, у темряві кинув її у інший від нас бік. А от ми чітко спостерігали дії ворога у прилади нічого бачення. Тож наша граната прилетіла росіянам у відповідь точно «за адресою». Потім полонені нам розповіли, працювали кухарями у цивільному житті. Потім підписали контракти з міноборони рф. Хтось хотів втекти від жінки, хтось віддати борги. На позиції їх відправили за три дні до кінця року.

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Також журналісту стало відомо, що напередодні цього новорічного бою був інший епізод, коли після артобстрілу ще один росіянин добровільно кинув зброю та здався у наш полон. Це мешканець Новгорода, також найманець. Він розповів, що 12 російських солдатів загинули, а він вирішив здатись у полон, щоб вижити.

Раніше повідомлялося, що полонений окупант відмовився повертатися до росії.

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У заголовку фото 41-ої окремої механізованої бригади

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