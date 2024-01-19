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росія завищує цифри призову, — британська розвідка

21:03 21 січня 2024
російські мобілізовані

Заяви країни-агресорки про те, що в 2023 році було призвано та мобілізовано 500 000 військовослужбовців, найімовірніше, перебільшені, про це заявило Міністерство оборони Великої Британії. Зокрема, під час осіннього призову на строкову службу у росії планували набрати 130 тисяч новобранців.

Посилаючись на коментарі 11 січня заступника голови Ради безпеки росії Дмитра Медведєва, який заявив, що 500 000 осіб приєдналися до російських збройних сил у 2023 році, міністерство наголошує, що «дуже ймовірно, що ця цифра була значно завищена».

Тим не менш, зазначили аналітики в своєму останньому оновленні розвідданих на X, раніше відомому як Twitter, російська стратегія вербування непропорційно сфокусована на бідних регіонах, сільських громадах, а також на випускниках шкіл.

«Останні дані, опубліковані „Медіазоною“ і Російською службою Бі-бі-сі, свідчать про те, що щонайменше п'ятеро росіян 2005 року народження загинули на війні», — зазначили в міністерстві.

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