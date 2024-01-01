Не дають їм завершити передбойову підготовку: стало відомо чому втрати ворога серйозно збільшились

Як повідомляється, російські війська, зокрема повітряно-десантні, зазнають великих втрат в одночасних російських наступальних операціях на кількох фронтах, які ведуться з використанням піхоти. Російський військовий блогер заявив 31 грудня, що підрозділи російських ПДВ зазнають великих втрат і не можуть відпочити і відновитися. Досвідчені і підготовлені контрактники становлять меншу частку особового складу ПДВ, і що десантники зазнали великих втрат серед досвідчених членів командного складу, які раніше складали ядро сил десантників, констатує Інститут вивчення війни.

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Український військовий оглядач Костянтин Машовець 31 грудня оцінив, що частини новоствореної 104-ї дивізії ПДВ, зокрема її 328-й і 337-й полки ПДВ, після місяця майже безперервних боїв у районі Кринки на лівому березі Херсонської області будуть змушені вийти з району Кринки на відпочинок і поповнення.

Міністерство оборони Великої Британії 14 грудня оцінило, що підрозділи 104-ї дивізії ПДВ, ймовірно, зазнали надзвичайно великих втрат під Кринками через недостатню авіаційну та артилерійську підтримку і недосвідченість значної частини особового складу.

Командувач ПДВ генерал-полковник Михайло Теплінський 23 грудня припустив, що російське військове командування відправляє нових офіцерів і солдатів ПДВ одразу після закінчення початкової підготовки на фронт, не даючи їм завершити передбойову підготовку. Теплінський заявив, що нещодавні випускники Рязанського вищого повітряно-десантного командного училища приєднаються до 104-ї дивізії на херсонському напрямку.

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Високий рівень втрат, особливо серед таких підрозділів, як ПДВ, які до 2022 року вважалися елітними, значною мірою є відображенням того факту, що російське військове командування вирішило проводити одночасні наступальні операції по всій лінії фронту, часто віддаючи перевагу незначним вигодам ціною непропорційних втрат. Міністерство оборони Великої Британії заявило 30 грудня, що «середньоденна кількість російських жертв в Україні зросла майже на 300 осіб протягом 2023 року», і що за умови збереження нинішніх темпів втрат російські війська втратять в Україні понад півмільйона військовослужбовців до кінця 2024 року.

Розсекречена оцінка американської розвідки, передана Конгресу 12 грудня, свідчить, що російські війська втратили 315 000 військовослужбовців від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Нинішні темпи і стиль російських наступальних операцій в Україні відображають ці приблизні цифри втрат, додають аналітики.

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З 10 жовтня російські війська провели кілька хвиль масових механізованих штурмів та піхотних атак з метою захоплення Авдіївки, незважаючи на значні втрати особового складу, наприклад, і кинули ненавчені підрозділи ПДВ на захист від українських наземних операцій на східному березі Херсонської області, де вони також зазнали значних втрат. Однак російське військове керівництво вживає широких заходів з мобілізації, щоб компенсувати втрати особового складу, включаючи часткову мобілізацію з вересня 2022 року та постійні зусилля з криптомобілізації (таємної мобілізації — Авт.). Поточний рівень втрат не слід сприймати як постійний — російське військове командування може змінити темп наступальних операцій або взяти час на відновлення своїх сил для більш ефективних наступальних операцій у майбутньому.

Раніше публікувалася думка німецького експерта про бойові дії в Україні: «Ситуація складна».

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