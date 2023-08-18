Бідні та з кримінальним минулим: ЗМІ оприлюднили портрет типового окупанта, який воює в Україні

Якщо ви хочете побачити, де закінчується агресивна війна в Україні для багатьох росіян, ви можете побувати в станиці Бакинській. Невеличке село, розташоване приблизно за годину їзди на південь від російського міста Краснодар, у звичайний час ніхто б не звернув на нього уваги. Але з початком російської агресивної війни у цього місця з'явилася нова функція. Тут одна за одною вишиковуються свіжі могили. Про це свідчать дослідження різних ЗМІ, зокрема інформаційного агентства Reuters та Der Spiegel, пише t-online.

Всі могили прикрашені жовто-червоно-чорними квітковими композиціями — кольорами найманців «Вагнера», які вторглися в Україну разом з російською армією. Могили знаходяться на невеликій відстані від села Молькіно, де ще кілька тижнів тому «Вагнер» готував своїх найманців до війни. Для багатьох загиблих війна, таким чином, закінчується приблизно там, де вона почалася. Таким чином, Бакинська є символом того, що переживає росія з 24 лютого 2022 року, і в той же час лише відблиском великих втрат, яких країна зазнала у війні. Офіційні цифри з Кремля майже ніколи не лунають, а якщо і лунають, то, ймовірно, вони далекі від реальності.

5 937 осіб загинули, заявив у вересні 2022 року міністр оборони сергій шойгу, натомість український Генштаб оцінює втрати майже в 255 000 російських солдатів. Але крім цього, що відомо про бійців путінської армії?

У серпні 2022 року міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що близько 80 000 російських солдатів непридатні до бою — тобто поранені, загиблі або дезертири.

У вересні Кремль оголосив мобілізацію. Офіційно, за даними Міністерства оборони росії, планувалося набрати близько 300 000 нових солдатів, але вже наприкінці жовтня Москва заявила, що мобілізація закінчилася. Щодо регіонів, на основі відкритих даних можна припустити, пишуть ЗМІ, що більшість з мобілізованих походять з регіонів, де щомісячний дохід нижче середнього по росії. Найбільша частка припадає на сибірський регіон Красноярськ, далі йдуть окупований росіянами український Севастополь у Криму, Бурятія, Дагестан і Калмикія.

Тим часом, за даними BBC, середньостатистичний російський солдат помирає у віці 34 років і, швидше за все, був завербований у в'язниці. Лише в липні президент росії путін благословив збільшення призовного віку на п'ять років.

Згідно з повідомленням інформаційного агентства Reuters, офіційна статистика свідчить, що кількість ув'язнених у російських виправних колоніях з серпня по листопад минулого року скоротилася на вісім відсотків — це найбільше падіння за більш ніж десять років. Згідно з повідомленням, за оцінками американської розвідки, «Вагнеру» вдалося таким чином завербувати близько 40 000 засуджених для війни проти України. Таким чином, сили «Вагнера» в Україні вже не мали нічого спільного з більш підготовленими підрозділами, які в основному складаються з колишніх солдатів російської армії. Ватажок найманців, тим не менш, стверджував, що це «напевно, найдосвідченіша армія в світі на сьогоднішній день».

Наприкінці січня агентство Reuters ідентифікувало 39 з тих, хто зараз похований біля станиці Бакинської. Серед них були засуджені вбивці, наркоторговці або люди, які за життя боролися з фінансовими чи алкогольними проблемами.

Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв'ю з актором Яковом Ткаченко: «Ми зараз робимо росії велику послугу — вичищаємо її генетичний непотріб».

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