Кремлівський диктатор путін підписав указ про призов в армію 130 тисяч росіян

Президент росії володимир путін, який наказував шойгу зупинити ЗСУ до жовтня, підписав указ про початок осіннього призову в російську армію з 1 жовтня.

Про це повідомляє британська BBC.

Повідомляється, що осінній призов триватиме від 1 жовтня до 31 грудня 2023 року у всіх регіонах росії, а також на тимчасово окупованій території України, зокрема у Криму.

Під час цього призову на строкову службу у росії планують набрати 130 тисяч новобранців.

Хоча російські військові традиційно запевнили, що призовників не відправлятимуть на війну до України, але якщо їх змусять укласти контракти з російською армією, то такий варіант цілком можливий.

Призовний вік цієї осені залишиться тим самим — від 18 до 27 років. До 30 років (зі збереженням нижньої планки 18 років) його підвищать наступної осені, коли розпочнеться черговий призов.

Минулого року призовна кампанія у рф розпочалася пізніше через те, що путін оголосив «часткову» мобілізацію.

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