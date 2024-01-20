Овнам потрібно закінчити розпочаті справи, Дівам — зайнятися домом, а Скорпіонам — тримати себе в руках: гороскоп на 20 січня 2024 року

Початок третьої декади місяця, 20 січня має бути сприятливим для нових починань, в т. ч. у професійній сфері. Але для цього доведеться докласти максимум зусиль, попереджають астрологи.

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Також суботній день підходить для спілкування, особливо з друзями та родичами. А порада, яку точно надасть хтось із них, допоможе знайти відповідь на важливе питання.

Взагалі ж на сьогодні варто запланувати лише творчі справи, відмовившись від будь-яких різких дій і вчинків.

Поради кожному зі знаків Зодіака дає ресурс Ukr.Media.

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Овен

Присвятіть день прямим обов'язкам і справам, які ви обіцяли закінчити. Можливо, це заняття здасться вам нудним, але перш ніж починати щось нове, треба звільнити для нього місце. Комусь із близького оточення знадобиться ваша допомога. Вечір присвятіть улюбленому хобі.

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Телець

Сприятливий день для зустрічі з друзями. Якщо ж вам не хочеться сьогодні нікуди йти, займіться приємними справами, що приносять задоволення і надихають. Думки, які сьогодні спадуть на думку Тельцям, скоро можна буде вигідно реалізувати.

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Близнюки

Присвятіть день відпочинку й улюбленим заняттям. Не варто вирішувати ділові питання або думати про роботу. Близнюкам потрібно відволіктися й емоційно розслабитися. Родичі та близькі люди потребують вашої турботи, постарайтеся 20 січня провести з ними більше часу.

Рак

Зірки радять вийти на вулицю, організувати зустріч, знайомитися і приймати запрошення. Також корисно поспілкуватися з рідними, з якими можна поділитися своїми планами та думками. Такі обговорення допоможуть зрозуміти, куди вам рухатися далі та як швидше реалізувати ваші бажання.

Лев

Першу половину дня слід присвятити вирішенню робочих питань, складанню планів на наступний тиждень. А після обіду приділіть час своїм потребам і бажанням — можна поніжитися у теплій ванні або ж сходити в гості до родичів, яких ви давно не бачили.

Діва

Зірки радять присвятити день прибиранню і наведенню ладу в домі. Гарною ідеєю буде долучити до роботи близьких, розділивши обов'язки і зробивши всі справи спільно. Не можна забувати і про здоров'я — пити вітаміни, висипатися і більше бувати на свіжому повітрі.

Терези

Вам необхідно перестати думати про робочі проблеми і відновити сили. Останнім часом ви старанно працювали, тому присвятіть вихідний розслабленому відпочинку і приємним заняттям. Хороший день, щоб розібратися з квитанціями, викинути старі листи або папери, прибратися на столі.

Скорпіон

День із підвищеним емоційним фоном. Скорпіони можуть легко зіпсувати стосунки з близькими різким зауваженням або необґрунтованою критикою. Тому вам варто менше спілкуватися, зайнявшись спокійними приємними справами. Нові справи сьогодні починати не вартой.

Стрілець

Плануйте на цей день домашні справи, побутові питання, які давно чекають свого часу. Похід із друзями в кіно або на концерт також додасть вам позитиву і дасть змогу відпочити від робочих проблем. Заняття спортом або пробіжка в парку добре знімуть стресовий стан і очистять голову від похмурих думок.

Козоріг

Відкладіть усі питання на потім: сьогодні для Козорогів день повного розслаблення і занять особистими справами. Приділіть час своїм потребам, сходіть у сауну, на масаж, помедитуйте. Не діліться з оточуючими своїми планами або задумами: серед них можуть виявитися ваші недоброзичливці.

Водолій

Зірки радять Водоліям провести 20 січня в колі своїх друзів і рідних, влаштувати вечірку, сходити в кафе. Якщо вам необхідно виконати якусь роботу, шукайте в ній щось незвичайне і цікаве. Тоді вам вдасться впоратися з усім швидко й ефективно. Тренування допоможе зняти стрес.

Риби

Перевірте свій план на день ще раз, звернувши увагу на дрібні деталі та невраховані ризики. Це допоможе уникнути неприємностей на самому початку його реалізації. В особистих стосунках проявляйте більше уваги — зробіть своїй другій половинці подарунок або влаштуйте сюрприз.

Нагадаємо також, що п'ять знаків Зодіака мають непогані шанси збільшити свої статки вже до кінця січня, а ще п'ятеро щасливчиків можуть просунутися по кар'єрних сходах.

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