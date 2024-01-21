Коли чекати різкого потепління: народний синоптик пояснив, чи прийде весна в Україну раніше

Найближчими днями в Україні, як запевняє синоптикиня Наталка Діденко, буде холодно, але це не надовго.

Наприкінці січня й початку лютого буде досить прохолодно — окремі дні з сильними опадами здебільшого у вигляді снігу, вночі мінус, але невеликий. Проте в другій половині лютого варто чекати навіть різкого потепління.

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Про це розповів народний синоптик Володимир Деркач.

За його словами, початок лютого покаже себе невеликим похолоданням. Вночі очікується мінусова температура, а вдень близько 0° C. Далі вдень температура підвищиться, хоча ночі будуть здебільшого зі знаком «мінус». Опади будуть помірні, в окремі дні досить вітряно, і така погода протримається до кінця декади.

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Як прогнозує синоптик, у другій декаді лютого в окремі дні будуть спостерігатися досить сильні пориви вітру. Початок цієї декади пройде під знаком похолодання: різке зниження температури буде спостерігатися вночі, а вдень утримається досить помірна температура. Посиляться опади, а після цього температура знову знизиться на два-три дні. Кінець другої декади здивує різким потеплінням.

Синоптик також прогнозує, що потепління зачепить і початок останньої декади лютого.

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«В окремі дні буде спостерігатися морозна температура, хоча це більше стосується нічної пори, а вдень близько 0° або взагалі плюс. Опадів буде не багато», — резюмував Деркач.

Нагадаємо, за прогнозом завідувачки відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віри Балабух, у лютому 2024 середня температура на 2 градуси перевищуватиме кліматичну норму. Очікується, що переважатиме плюсова температура, але загалом погода буде мінливою з опадами та сильним вітром.

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