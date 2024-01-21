Пів року болю та надії: на Черкащині попрощались із бійцем, який зник під час бою на Луганщині

Україна попрощалася ще з одним своїм захисником. Незламний, вольовий, хоробрий — Роман Кибалюк. Він говорив, що Україна обов’язково буде успішною та процвітаючою. Кожного дня робив для цього все можливе і неможливе. Мріяв про перемогу та дуже хотів повернутись додому. Але доля склалася так, що в рідне Монастирище повернувся «на щиті», повідомляє міська рада. Захиснику назавжди 31 рік.

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«Рома увібрав все найкраще, чого навчали батьки. Ще зі школи був великим добряком і ніколи не відмовляв у допомозі друзям чи знайомим, хоча інколи мав клопоти через цю свою надмірну доброту, — йдеться у повідомленні. — Навчався в Уманському державному педагогічному університеті ім. П. Тичини, де здобув спеціальність психолога. Роман любив життя, впевнено йшов до своєї мети, був веселим, товариським, працьовитим, не боявся труднощів. Він трудився в різних галузях, розбудовуючи Україну. Нашому Захиснику важко було бачити, як путінська орда нищить рідну українську землю. Тож не дочекавшись повістки, в січні 2023 року, добровільно, за покликом серця пішов боронити Україну. Він вважав, що захист рідної країни — це святий обов’язок кожного чоловіка».

Ставши до лав ЗСУ, воїн був направлений на проходження військового вишколу у Німеччину. Повертаючись із навчання, на летовищі у Польщі, Рома із побратимами мав зустріч із принцом Вільямом. Розмова зі спадкоємцем британського престолу надихнула і ще більше мотивувала наших хоробрих і відважних воїнів на боротьбу, на перемогу.

«Повернувшись в Україну, у Роми була коротка відпустка, тоді він востаннє побував у батьківському домі. А далі, як стрілець-санітар механізованого батальйону військової частини А4784, відправився на фронт, на Луганщину, — зазначають земляки бійця. — Запеклі бої, палюче сонце, проливні дощі, втома, та він не здавався. Навпаки, підбадьорював товаришів по зброї, бо ж знав, вірив — перемога настане і вража орда впаде. Відважний, сміливий, з позивним „Філософ“, відданий син свого народу — таким був Роман. Він врятував не одного побратима і до останнього подиху протистояв ворогові на полі бою…»

30 червня 2023 року, додають земляки, стало днем великого болю та страшної невідомості. Того дня під час відбиття позиції поблизу населеного пункту Новоселівське Луганської області внаслідок постійних артилерійських і мінометних обстрілів з боку противника зв’язок з Романом обірвався. Герой безвісти зник…

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«Понад пів року пошуків, чекань, сподівань і надії на Бога. Але після проведеної ДНК-експертизи останній промінчик надії згас. Підтвердилось найгірше: смерть героя… За даними лікарського свідоцтва про смерть, Роман загинув 30 червня 2023 року внаслідок отриманих осколкових поранень не сумісних із життям. Лише нещодавно тіло захисника вдалося повернути. 15 січня Монастирищина попрощалася зі своїм героєм».

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