«Сонце», «Імператор» та «Ієрофант»: тарологи склали прогноз на передостанній тиждень січня

Січень наближається до кінця. Саме час встигнути із завершенням поточних справ, аби виявити нові шляхи до успіху та уникнути потенційних перешкод. У цьому знакам Зодіаку допоможуть прогнози, зроблені за допомогою карт Таро.

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Поради тарологів публікує Ukr.Media.

Овен

Перша карта розкладу «Закохані» говорить про потребу у серйозному виборі. Від нього залежатиме розвиток подій, а значить, приймати рішення потрібно самостійно і з усією відповідальністю.

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Аркан «Імператриця» вказує на розмаїтість та добробут, а також на створення нових ідей та проєктів. Овни зможуть досягти нових успіхів завдяки своїй винахідливості та творчій енергії. Важливо пам'ятати, що щастя не прийде одразу ж: представникам Знака важливо цілеспрямовано йти до виконання поставлених завдань.

Карта «Сила» вказує на впевненість та внутрішню силу. Овни постануть перед труднощами, які вимагатимуть терпіння та сили волі. Аркан також може означати необхідність терпляче контролювати свої емоції та поводитися відповідно.

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Телець

«Сонце» у розкладі — карта щастя та успіху. Поява цієї карти може означати, що наступний тиждень принесе Тельцям позитивний настрій. Представники сузір'я зможуть розпочати нові серйозні проєкти, не побоюючись перешкод на шляху до поставлених завдань.

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Аркан «Ієрофант» вказує на духовне керівництво та пошук мудрості. Це може бути закликом до вивчення нових ідей чи духовних практик. Можливо, ви знайдете гармонію та мудрість через навчання, наставництво чи керівництво в деяких життєвих аспектах.

Карта «Місяць» вказує на внутрішні емоції, інтуїцію та потребу в самопізнанні. Тільцям варто звернути увагу на свої сновидіння та інтуїтивні відчуття, оскільки вони можуть пролити світло на деякі аспекти вашого життя. Знайти відповіді на питання що хвилюють допоможуть знаки долі.

Близнюки

Перша карта «Смерть» говорить про необхідність доведеться переглянути свої цілі та завдання, відмовитися від старих принципів та знайти спосіб закрити двері минулого. Аркан закликає до залучення в життя чогось нового, що стане захоплюючою пригодою, яка приносить позитивні події.

Карта «Диявол» пов'язана з матеріальними та мирськими бажаннями, наявністю пристрастей та залежностей. Аркан застерігає від ілюзій, а також вказує на спокуси, які негативно впливають на життя та розвиток подій. Тож важливо протистояти спокусам і з честю пройти всі випробування.

Аркан «Імператор» представляє структуру, владу та організацію. Вона вказує на бажання контролювати ситуацію та приймати рішення. Значить, варто взяти на себе більше відповідальності та зміцнити свої лідерські якості. Також карта закликає відмовитися від гордині, здатної зруйнувати розпочате.

Рак

Аркан «Закохані» вказує Ракам на те, що життя скоро серйозно зміниться. Представникам даного Знаку настав час прийняти серйозне рішення, яке важливо зробити самостійно і не потураючи емоціям.

Карта «Помірність» говорить про необхідність знайти гармонію між протилежностями та набути внутрішньої врівноваженості. Ракам буде корисно звернути увагу на набуття гармонії, необхідної для ухвалення серйозних рішень.

Аркан «Імператор» підкреслює потребу у прийнятті рішень та взяття на себе відповідальності. Ракам не варто забувати про відповідальність, щоб не оступитися і не піддатися впливу негативних емоцій чи рис характеру.

Лев

Карта «Ієрофант» пов'язана з духовністю, традиціями та навчанням. Вона може вказувати на можливість зайнятися духовним зростанням, навчанням та пошуком мудрості. У Раків буде можливість знайти наставників, здатних допомогти у прийнятті важливих рішень та набуття сакральних знань.

«Імператриця» — карта достатку, родючості та творчості. Вона вказує на процвітання у різних аспектах життя. Це часто пов'язано з творчістю та натхненням, тому тиждень може бути часом, коли Леви зможуть повністю розкрити свої таланти та розвивати особисту справу.

«Зірка» — карта надії та натхнення. За цим Арканом Левам не важко завершити розпочату роботу, якщо не відволікатися і не кидати справ. Також карта говорить про виконання заповітних бажань, завершення часу труднощів і набуття Левами балансу та гармонії в житті.

Діви

Карта «Суд» недарма з'являється першою у розкладі. Аркан обіцяє порятунок від труднощів, які переслідували Дів останнім часом. Представники сузір'я зможуть поставити крапку у складній роботі, захистити себе від негативу з боку та позбутися пильної уваги кривдників.

Аркан «Мир» — карта гармонії та благополуччя. Вона віщує можливість успіху, благополуччя та гармонії. Настає чудовий час для врівноваження різних аспектів вашого життя та настроювання на духовний розвиток. Діви зможуть залучити щастя, якщо вирішуватимуть питання мирним шляхом.

Аркан «Помірність» говорить про баланс, гармонію та помірність. Вона говорить про те, що Діви повинні дотримуватися міри у всьому, відмовитися від потурання емоціям та негативу. Настав час уповільнитися, щоб не упустити значних деталей. Саме вони допоможуть знайти правильний шлях до успіху.

Терези

Аркан «Правосуддя» символізує баланс, справедливість та вирішення проблем. Карта може вказувати на важливі рішення, які ви прийматимете цього тижня, і на необхідність балансу в діях. Можливо, Терезам варто переглянути власні переконання, щоб позбавитися всього наносного.

Карта «Зірка» говорить про те, що Терези зможуть залучити до життя позитивні події та зміни. Аркан символізує шлях, вільний від проблем, отже, можна сміливо займатися розпочатою раніше роботою. Також карта закликає не відмовлятися від своїх бажань, виконати які можна легко.

Аркан «Мир» говорить про швидке завершення, причому благополучне. Це означає, що добігає до кінця серйозна робота, і Терези незабаром отримають довгоочікувану і справедливу винагороду. Також карта закликає набути гармонії у відносинах і вирішувати розбіжності мирним шляхом.

Скорпіон

«Диявол» у розкладі — карта спокус, обману та ілюзій. Тож цього тижня не можна втрачати контролю та самовладання. Вміння керувати думками та емоціями допоможе уникнути серйозних проблем і не дасть представникам даного сузір'я зайти в глухий кут за крок від перемоги.

Аркан «Закохані» зазвичай асоціюються з романтичними стосунками, пристрастю та вибором. Цього тижня карта може вказувати на нові відносини або поглиблення наявних, а також на важливість набуття гармонії.

Аркан «Сила» символізує внутрішню мудрість, силу духу та врегулювання внутрішніх конфліктів. Карта закликає бути терплячими та наполегливими, не забувати про честь та гідність при вирішенні серйозних завдань.

Стрілець

Аркан «Правосуддя» говорить про те, що цього тижня важливо залишатися справедливими та об'єктивними при ухваленні рішень. Будь-який крок може стати вирішальним, а отже не можна давати слабину, потурати негативу чи слухати сторонні поради. Вони можуть збити з дороги і завести в глухий кут.

Карта «Імператриця» закликає представників цього сузір'я не поспішати та насолоджуватися моментом. Аркан символізує зростання та розвиток, а отже, можна спокійно займатися роботою і не квапити час.

«Ієрофант» у розкладі — карта духовної мудрості. За цим Арканом представники сузір'я зможуть знайти мудрих наставників або самі стати провідниками у світ духовного благополуччя та рівноваги.

Козерог

«Самітник» у розкладі — карта, що закликає розпочати тиждень із занурення у власні думки та почуття. За цим Арканом важливо набути внутрішнього добробуту та гармонії, завдяки яким буде простіше приймати правильні рішення та обходити стороною неприємності.

Аркан «Вежа» символізує руйнування всього, що вже втратило актуальність і більше не слугує важливим цілям у житті. Нові можливості увірвуться в життя, як тільки їм звільниться місце.

Карта «Диявол» асоціюється зі спокусами, пристрастями та залежностями. У контексті прогнозу карта попереджає про складні ситуації, які вимагатимуть від представників сузір'я сили волі та мудрості для подолання перешкод.

Водолій

Аркан «Сонце» віщує тиждень, наповнений позитивними подіями. Водолії зможуть насолодитися своїми досягненнями, а також розпочати шлях до нових та захоплюючих відкриттів. Вони наповнять життя змістом.

Аркан «Світ» символізує довгоочікуване завершення та набуття щастя. Вам вдасться поставити крапку у складній роботі, вирішити розбіжності, а також виконати одне із заповітних бажань.

Карта «Зірка» говорить про те, що на шляху не буде перешкод, якщо не кидати розпочатого, вірити у свої сили та благополучне завершення проблем. Також карта закликає не звертати з обраного шляху та не потурати ілюзіям.

Риби

Карта «Імператриця» говорить Рибам про те, що не варто починати тиждень із поспіху. Аркан говорить про те, що представники сузір'я рухаються у правильному напрямку, тому можна спокійно займатися своєю роботою та не квапити події.

Аркан «Мир» віщує швидке вирішення труднощів та розбіжностей. По цій карті Рибам важливо пам'ятати про баланс, гармонію та справедливість. Рішення, ухвалені цього тижня, відіграють важливу роль у майбутньому.

«Місяць» у розкладі — карта інтуїції та підсвідомості. По ній Рибам не доведеться блукати в темряві ілюзій, якщо довіряти власному внутрішньому голосу, спиратися на свої відчуття і уникати марних порад чи спроб маніпуляцій.



Нагадаємо також про тих щасливчиків, яким має поталанити вже найближчими днями.

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