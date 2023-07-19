У київському парку впіймали ґвалтівника собак

Поки одні українці, ризикуючи своїм життям, рятують собак та інших братів наших менших, є й такі, що користуються безпомічністю тварин. Як хлопець, що ґвалтував собаку в парку Партизанської слави. Небайдужі люди це помітили й врятували тварину. Що ж до ґвалтівника, то ним виявився 19-річний житель Макарова Олександр Р.

«Небайдужі» записали на відео зізнання хлопця й навіть не дали його побити іншим «небайдужим». Зоозахисники з громадської організації URSA повідомили про цей дикий випадок Дарницьке райуправління поліції, та там, за їхніми словами, складу злочину не помітили. Про що юристка URSA подала заяву до суду, оскаржуючи бездіяльність правоохоронців.

Тим часом з'ясувалося, що макарівські зоозахисники вже кілька років помічали: Олександр часто в притулках та у волонтерів бере песиків, але вони в нього довго не живуть, десь зникають. І в поліцію була подана ще одна заява. Цього разу — успішно. Як повідомив відділ комунікації столичного главку поліції, правоохоронці опитали заявницю та свідків події та встановили, що юнак скоїв насильство щодо тварини. Кримінальне провадження розпочато за фактом жорстокого поводження з тваринами (карається обмеженням волі на строк від одного до трьох років або позбавленням волі на строк від двох до трьох років з конфіскацією тварини). Також перевіряється інформація про «протиправні дії порушника у смт Макарів».

Щоправда, на засудження ґвалтівника навряд чи можна сподіватися. За інформацією джерела «ФАКТІВ», у Макарові вже відпрацьовували інформацію про цього хлопця. Але з огляду на «особливість його психічного розвитку» справа так нічим і не закінчилася. Що ж до того, чому провадження зареєстроване просто за фактом жорстокого поводження, а не тяжчого «жорстокого поводження… спрямованого на задоволення статевої пристрасті» (до 8 років позбавлення волі), то в поліції не мають доказів такого поводження, адже зізнання психічно нездорового хлопця на відео як доказ не враховується.

До речі, зоозахисники розказують, що Олександр доволі відомий не тільки в Макарові, а й у Дарницькому районі столиці. Начебто він часто там збирає гроші для «лікування» своїх собак.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як псу-морпіху, що відгриз собі лапу, аби втекти від бойовиків на Донбасі, у Польщі виготовили карбоновий протез з динамічною стопою.

Фото у заголовку ілюстративне Pixabay

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