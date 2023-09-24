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У Києві невідомі спалили притулок для кішок, десятки тварин загинули (фото, відео)

9:14 24 вересня 2023
Фото з місця інциденту

Після відомого інциденту в Черкасах, де невідомі підпалили одяг чоловіка, що проходить повз, у столичному спальному житловому районі Теремки-1 невідомі підірвали «Котобазу» — притулок для бездомних котів, розташований у бойлерній у дворі однієї з багатоповерхівок. Про те, що сталося, очевидці повідомили Telegram-каналу Реальний Київ.

За їхніми словами, загинуло багато тварин — здебільшого кошенята, частина дорослих розбіглася і потім почала повертатися на згарище, загалом при пожежі постраждало близько 60 тварин.

Врятований кошеня

Тих поранених котів, яких вдалося знайти та спіймати, відвезли до ветеринарної клініки, проте деяких із них врятувати не вдалося. Також окремі тварини перебувають у реанімації.

Відомо, що жінка, яка дбала про котів, раніше повідомляла про погрози «Котобазі» та писала заяву до поліції.

«У перші секунди, як почулися вибухи і з'явилося полум'я, якийсь чоловік дуже голосно лаявся і кричав „під***с“, тому це хтось підпалив і його бачили», — розповіла вона.

У коментарях до посту господині «Котобази» Наталії Петрушенкової у Facebook українці зізнаються, що пережили шок від того, що сталося, та пропонують допомогу.

Нагадаємо, після початку війни безпритульними стали тисячі тварин, яким необхідна допомога .

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