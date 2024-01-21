Окупанти вдарили по мирних на Донеччині: постраждали кілька міст, є жертви
У неділю, 21 січня російські окупанти, які досі прагнуть захопити всю Донецьку область, потужно обстріляли місто Курахове. Там загинув чоловік, ще одна людина дістала поранень.
Деталі повідомив голова Донецької ОДА Вадим Філашкін у Telegram.
Попередньо встановлено, що ворог використав РСЗВ «Град».
«Ударом пошкоджено дитсадок і декілька приватних будинків, зайнялася пожежа, яку рятувальники вже загасили. Точні наслідки атаки встановлюємо», — зазначив очільник ОДА, показавши красномовні фото з місця подій.
Пізніше він поінформував і про обстріл Красногорівки — там ворог застосував ще й гармати 152-го калібру.
62-річний чоловік загинув, 70-річний — отримав поранення.
Пораненого доставлено в лікарню — він отримує необхідну медичну допомогу.
Проте в ОВА настійливо просять мешканців регіону евакуюватися.
Нагадаємо, що людські жертви у Красногорівці були і під час нещодавнього обстрілу міста — 15 січня 2024 року.
Фото t. me/VadimFilashkin_donoda/131