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Події

Окупанти вдарили по мирних на Донеччині: постраждали кілька міст, є жертви

19:47 21 січня 2024
Наслідки обстрілу

У неділю, 21 січня російські окупанти, які досі прагнуть захопити всю Донецьку область, потужно обстріляли місто Курахове. Там загинув чоловік, ще одна людина дістала поранень.

Деталі повідомив голова Донецької ОДА Вадим Філашкін у Telegram.

Попередньо встановлено, що ворог використав РСЗВ «Град».

«Ударом пошкоджено дитсадок і декілька приватних будинків, зайнялася пожежа, яку рятувальники вже загасили. Точні наслідки атаки встановлюємо», — зазначив очільник ОДА, показавши красномовні фото з місця подій.

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Пізніше він поінформував і про обстріл Красногорівки — там ворог застосував ще й гармати 152-го калібру.

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62-річний чоловік загинув, 70-річний — отримав поранення.

Пораненого доставлено в лікарню — він отримує необхідну медичну допомогу.

Проте в ОВА настійливо просять мешканців регіону евакуюватися.

Нагадаємо, що людські жертви у Красногорівці були і під час нещодавнього обстрілу міста — 15 січня 2024 року.

Фото t. me/VadimFilashkin_donoda/

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