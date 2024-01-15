Ворог обстріляв Красногорівку на Донбасі: є жертва та поранений

Росіяни щодня обстрілюють населені пункти у Донецькій області. В понеділок, 15 січня, російський ворог обстріляв Красногорівку. Одна людина загинула, ще одна поранена.

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Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

«Щонайменше 1 людина загинула й 1 поранена внаслідок обстрілу Красногорівки», — розповів він.

За його словами, Мар'їнська громада зазнала масованого обстрілу з «Градів» — у Красногорівці під вогнем опинилась житлова забудова.

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На місце події виїхав загін поліції «Білий янгол», працюють представники місцевої влади та рятувальники.

«Точні наслідки обстрілу з'ясовуємо», — констатував Філашкін.

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Зазначимо, що з початку широкомасштабного вторгнення в Україну війська рф постійно обстрілюють міста та села Донецької області, що знаходяться як на лінії фронту, так і трохи віддалено від нього.

Зокрема, за останню добу під обстріл потрапила ТЕС у Донецькій області. При цьому загарбники декларують бажання повного захоплення Донецької області, щоразу називаючи нові дати «ікс».

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Наприклад, у середині жовтня минулого року начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповідав, що російські терористи встановили нову дату повної окупації Донецької області. Вони розраховували вийти на адміністративні кордони регіону до 31 грудня.

Нагадаємо, за даними Інституту дослідження війни (ISW, російська армія збільшує використання хімічної зброї проти українських позицій по всій лінії фронту. На деяких ділянках росіяни застосовують хімічну зброю по українських позиціях до десяти разів на день.

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