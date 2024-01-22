День Соборності України — 2024: красиві листівки та вітання зі святом

В Україні 22 січня відзначають День Соборності. Це свято щорічно святкують від 1999 року. Цим святом відзначають проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося 1919 року. Також цього дня згадують підписання Четвертого Універсалу Центральної Ради. Це сталося роком раніше — 22 січня 1918 року. Цим документом проголошувалася повна незалежність УНР. Оскільки це свято пов’язане з процесом об’єднання українських земель, заходи, що проводяться 22 січня, покликані привернути увагу саме до незалежності та єдності нашої держави.

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Свято було встановлено за президентства Леоніда Кучми 1999 року. 30 грудня 2011 року указом тодішнього президента України Віктора Януковича День Соборності на офіційному рівні було скасовано і натомість встановлено «День Соборності та Свободи України». Проте 13 листопада 2014 року президент Петро Порошенко відновив свято новим указом.

Привітання з Днем Соборності у віршах та прозі

Я співаю про тебе, прекрасна країно,

Де хлібами духмяними вкриті поля,

І про шлях твій до волі, моя Україно,

Незалежна та славна слов'янська земля!

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Вітаю з Днем Соборності України і щиро бажаю завжди любити свою країну, пишатися своєю історією та своїм народом. Нехай Україна буде гордим птахом у зграї світових країн, нехай щодня дарує українцям свободу думки, відчуття щастя, мир та світлу надію.

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Велична і свята, моя ти Україно,

Лише тобі карать нас і судить

Нам берегти тебе, Соборну і єдину

І нам твою історію творить!

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Вітаю з Днем Соборності України та побажати від душі хочу єдиного духу народу, великої сили та могутності, міцної дружби та братньої допомоги, взаємоповаги та розуміння, вірних цілей та високих прагнень, одного чистого та мирного неба на всіх.

З днем соборності привітаю кожного,

І побажаю українцям успіху крилатого.

Країні завжди йти вперед і розвиватися,

І чвари не впускати до рідної хати!

Як писали «ФАКТИ», три місяці тому Україна відзначила День Гідності та Свободи.

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