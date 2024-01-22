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Популярна співачка, зірка 90-их повертається до України

16:33 22 січня 2024
Ольга Юнакова

Популярна співачка, зірка дев’яностих, солістка гурту «Пліч-о-пліч» Ольга Юнакова вже дев’ять років живе за кордоном, в Іспанії. Популярним Юнакову зробив проєкт «Територія А», який підтримував Скрябіна, Юрка Юрченка та Ірину Білик. Юнакова поїхала в Іспанію разом з чоловіком та трьома доньками. В інтерв’ю виданню «Обоз.ua» співачка зізналась, що зробила це заради дітей.

Родина живе в невеликому курортному містечку. Чоловік співачки Степан, у минулому — хореограф, працює зараз масажистом і має багато клієнтів. Сама Оля викладає вокал та продовжує співати. Вона навіть створила місцевий дитячий колектив, який іноді запрошують на виступи.

В Іспанії родина Юнакової винаймає будинок на п’ять спалень.

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«Купити його ми не можемо, бо він коштує більше мільйона євро, — зізналась співачка в інтерв’ю. — Нині ціни виросли разів в п’ять точно. Раніше можна було купити будиночок на дві-три спальні за 140−160 тисяч, а тепер за такі гроші можна знайти хіба що невеличку квартиру».

Оля каже, що вони з родиною не були дома, в Україні жодного разу, як поїхали. Але припускає, що в найближчий час можуть повернутися до країни. Бо про постійне життя за кордоном вони ніколи не думали.

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