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Українці обрали журі нацвідбору на «Євробачення»: трійка лідерів

11:32 22 січня 2024
Андрій Данилко, Джамала, Сергій Танчинець

Українці обрали членів журні національного відбору на «Євробачення», фінал якого відбудеться 3 лютого. В результаті голосування в Дії, в якому вже взяли участь понад 720 тисяч українців, визначилась трійка лідерів.

Як і очікувалось, на перше місце за кількістю голосів вийшов Андрій Данилко, повернення якого чекали фани конкурсу. Наразі він набрав 43,79%.

Також у суддівському кріслі учасники опитування бажають бачити переможницю «Євробачення-2016» Джамалу (23,62%).

На третьому місці — лідер гурту «Без Обмежень» Сергій Танчинець (12,42%), для якого оцінювання учасників відбору на «Євробачення» стане першим досвідом.

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Також на роль суддів претендували піар-фахівець Олександр Варениця, хореографиня Олена Коляденко, співачка Катерина Павленко, музичний продюсер Євген Тріплов, композитор Євген Хмара, ведучий Павло Шилько.

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Можна сказати, що зіркова трійка журі очевидна. Саме Данилко, Джамала та Сергій Танчинець 3 лютого разом з глядачами будуть обирати представника України на «Євробаченні-2024». Ведучими шоу будуть Тімур Мірошниченко, Юлія Саніна та Василь Байдак.

Нагадаємо, конкурс цьогоріч відбудеться в Мальме (Швеція). Організатори вже представили революційну сцену.

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Фото у заголовку — Дія

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