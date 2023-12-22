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Нарешті це сталося: Ірина Білик переклала свій хіт «Сніг» українською

17:19 22 грудня 2023
Ірина Білик

Співачка Ірина Білик, які нещодавно просто на сцені зробили пропозицію руки та серця, вразила чуттєвим перекладом свого легендарного хіта «Сніг» українською. Він був написаний 2003 року, а через 20 років отримав нове звучання та набув нових сенсів в умовах війни. Переклад Ірина робила особисто. Особливо чуттєвими виявились рядки:

«Вдалечінь не дивлюсь вже,
не рахую до ста тепер,
лютий я не люблю за те,
що назавжди забрав тебе».

Ці слова відгукнулися багатьом українцям, особливо жінкам, життя яких кардинально змінив лютий 2022 року, коли рф віроломно напала на Україну і продовжує цю несправедливу війну. Особливо тих жінок, які втратили найдорожчих людей — чоловіків, синів, братів…

Білик відновила творчу співпрацю з колишнім продюсером Юрієм Нікітіним та обіцяє переклад й інших російськомовних пісень. «Сніг» — це перший сингл із майбутнього українськомовного альбому найкращих хітів Ірини Білик за всю її кар’єру. Реліз заплановано на першу половину 2024 року.

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Раніше «ФАКТИ» писали про ще одне гучне повернення — легендарна творча пара Іво Бобул та Лілія Сандулеса, які після десятирічного успішного тандему розірвали стосунки, знову співатимуть разом.

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