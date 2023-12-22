Нарешті це сталося: Ірина Білик переклала свій хіт «Сніг» українською

Співачка Ірина Білик, які нещодавно просто на сцені зробили пропозицію руки та серця, вразила чуттєвим перекладом свого легендарного хіта «Сніг» українською. Він був написаний 2003 року, а через 20 років отримав нове звучання та набув нових сенсів в умовах війни. Переклад Ірина робила особисто. Особливо чуттєвими виявились рядки:

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«Вдалечінь не дивлюсь вже,

не рахую до ста тепер,

лютий я не люблю за те,

що назавжди забрав тебе».

Ці слова відгукнулися багатьом українцям, особливо жінкам, життя яких кардинально змінив лютий 2022 року, коли рф віроломно напала на Україну і продовжує цю несправедливу війну. Особливо тих жінок, які втратили найдорожчих людей — чоловіків, синів, братів…

Білик відновила творчу співпрацю з колишнім продюсером Юрієм Нікітіним та обіцяє переклад й інших російськомовних пісень. «Сніг» — це перший сингл із майбутнього українськомовного альбому найкращих хітів Ірини Білик за всю її кар’єру. Реліз заплановано на першу половину 2024 року.

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