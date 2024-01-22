Скандал у Федерації боксу: спортсмена зняли з міжнародних змагань через наркотики

Учасника збірної України з боксу, чемпіона країни у вазі до 92 кілограмів Аркадія Карцана дискваліфікували з міжнародних змагань в Угорщині через ймовірне вживання наркотиків. Фінал турніру відбувся у суботу, 21 січня.

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Як стверджується, упродовж кількох днів Аркадій Карцан знаходився у неадекватному стані. Можливо, це пов’язано з вживанням наркотиків. Він записував селфі й публікував відео у сторіс в Instagram. На відео очевидне невиразне мовлення та заплутані думки.

«Його зняли з турніру і зачинили в номері. Викликали мати, щоб вона його забрала», — розповів на умовах анонімності один з членів делегації.

Увесь час на змаганнях збірну супроводжував Кирило Шевченко, президент федерації боксу. Він неодноразово публічно виступав із критикою вживання наркотиків, водночас заборонені речовини проникли вже й в очолювану ним федерацію. Це дискредитує спортивну організацію та весь український спорт.

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Кирило Шевченко ситуацію замовчує. Немає також жодних коментарів від президента Національного олімпійського комітету Вадима Гутцайта та в.о. міністра спорту Матвія Бідного.

Нагадаємо, в січні 2023 року повідомлялось, що Кирило Шевченко виїхав з України до Чорногорії через зв’язки з російським наркокартелем «Хімпром». ЗМІ пов’язують Шевченка із кримінальними колами Києва, що у 1990-х кришували вуличну торгівлю. Очолював київську міську федерацію боксу (ДБР потім порушила кримінальну справу за фактом розтрати бюджетних грошей у федерації боксу). Має зв’язки з кадирівцями. У 2020 році Шевченко запросив в Україну з Чечні двох дитячих тренерів з боксу Рустама Чичаєва та Валіда Айдамірова. Вони виявилися силовиками, наближеними до гауляйтера Чечні рамзана кадирова.

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