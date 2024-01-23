Помер чемпіон Європи та найкращий бомбардир в історії збірної Італії з футболу (фото, відео)

На 80-му році життя від серцевого нападу в лікарні помер чемпіон Європи та віцечемпіон світу з футболу у складі збірної Італії, знаменитий форвард Джиджі Ріва, повідомляє Football-Italia. Раніше не стало легендарного італійського футболіста Джанлукі Віаллі.

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За інформацією порталу, легендарний форвард 21 січня був госпіталізований до кардіологічного відділення лікарні в Кальярі після того, як знепритомнів вдома. Через кілька годин лікарня опублікувала оновлену інформацію, в якій йшлося про те, що стан Ріви «поліпшується». Але наступного дня він помер від серцевого нападу.

Найкращий бомбардир в історії збірної Італії (35 голів у 42 матчах) у складі Скуадри Адзурри став чемпіоном Європи 1968 року та віцечемпіоном світу-1970 (тоді у фіналі в Мексиці італійці поступилися команді Бразилії на чолі з Пеле).

Джиджі Ріва - найкращий бомбардир в історії збірної Італії

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Практично вся клубна кар'єра знаменитого голеадора пов'язана з «Кальярі», у футболці якого Ріва у 1970 році завоював єдиний в історії клубу титул чемпіона Італії і досі залишається найкращим бомбардиром команди (208 м'ячів у 378 поєдинках). У березні минулого року міська влада Кальярі ухвалила, що домашня арена клубу носитиме ім'я Джиджі (Луїджі) Ріви, який тричі ставав найкращим бомбардиром чемпіонату Італії.

Після завершення кар'єри нападник обіймав посаду президента «Кальярі» у сезоні-1986/1987 та був почесним президентом клубу з 2019 року до самої смерті. Крім того, Ріва був менеджером збірної Італії з 1990 по 2013 рік і частиною команди Марчелло Ліппі, яка завоювала «золото» ЧС-2006.

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Легенди футболу - Джанлуїджі Буффон та Джиджі Ріва

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер чемпіон Європи з футболу у складі збірної Італії та дворазовий володар Кубка чемпіонів.

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