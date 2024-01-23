Ворог обстріляв Київ і Харків: палають авто, є виклики екстрених служб
Вранці у вівторок, 23 січня, росіяни влаштували чергову повітряну ракетну атаку на Київ, через що спалахнули авто у Святошинському районі столиці. Також є виклики екстрених служб у Солом'янському районі.
Про це написав мер Києва Віталій Кличко.
«У Святошинському районі палають автівки. Кілька викликів екстрених служб в Соломʼянський район», — розповів він.
Загалом у Солом'янському районі столиці постраждали п'ятеро мешканців.
Згодом він же повідомив про влучання у Печерському районі столиці.
Пізніше стало відомо про поранення жінки у Святошинському районі — її врятували з палаючої квартири. У будівлі внаслідок падіння уламків пошкоджені балкони з 1 по 5 поверхи.
У житловому будинку у Святошинському районі в одній із квартир виявили не здетоновану бойову частину ракету. Там проводиться евакуація людей.
Станом на 8:19 у Київській військовій адміністрації повідомляли про одну загиблу киянку і чотирьох поранених. Більшість зазнали мінно-вибухових травм.
Також в ніч на вівторок, 23 січня, російські військові вдарили ракетами по передмістю Харкова. Внаслідок атаки виникла пожежа на газпроводі, є постраждалі серед цивільних.
Про це повідомив у Facebook начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.
За його словами, в передмісті Харкова зафіксовані чотири прильоти ракет. Пошкоджені житлові будинки в приватному секторі.
«За попередніми даними, осколкові поранення там отримали діти, постраждала також одна жінка. В іншому районі росіяни зруйнували санаторну школу для хворих дітей. Одна з ракет поцілила в газопровід. На місцях працюють всі служби», — зазначив Болвінов.
Він також додав, що ворог обстріляв двома ракетами С-300 оздоровчий табір у Балаклії.
Тим часом у Харкові станом на 8:21 під завалами житлового будинку було виявлено тіла двох жінок, повідомив голова ОВА Олег Синегубов.
Нагадаємо, що напередодні російський ворог, який так прагне захопити Авдіївку, влаштував обстріл… підконтрольного йому Донецька.784