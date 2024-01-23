Ворог обстріляв Київ і Харків: палають авто, є виклики екстрених служб

Вранці у вівторок, 23 січня, росіяни влаштували чергову повітряну ракетну атаку на Київ, через що спалахнули авто у Святошинському районі столиці. Також є виклики екстрених служб у Солом'янському районі.

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Про це написав мер Києва Віталій Кличко.



«У Святошинському районі палають автівки. Кілька викликів екстрених служб в Соломʼянський район», — розповів він.

Загалом у Солом'янському районі столиці постраждали п'ятеро мешканців.

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Наслідки атаки

Згодом він же повідомив про влучання у Печерському районі столиці.

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Пізніше стало відомо про поранення жінки у Святошинському районі — її врятували з палаючої квартири. У будівлі внаслідок падіння уламків пошкоджені балкони з 1 по 5 поверхи.

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У житловому будинку у Святошинському районі в одній із квартир виявили не здетоновану бойову частину ракету. Там проводиться евакуація людей.

Станом на 8:19 у Київській військовій адміністрації повідомляли про одну загиблу киянку і чотирьох поранених. Більшість зазнали мінно-вибухових травм.

Також в ніч на вівторок, 23 січня, російські військові вдарили ракетами по передмістю Харкова. Внаслідок атаки виникла пожежа на газпроводі, є постраждалі серед цивільних.

Про це повідомив у Facebook начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.

За його словами, в передмісті Харкова зафіксовані чотири прильоти ракет. Пошкоджені житлові будинки в приватному секторі.

Наслідки влучання

«За попередніми даними, осколкові поранення там отримали діти, постраждала також одна жінка. В іншому районі росіяни зруйнували санаторну школу для хворих дітей. Одна з ракет поцілила в газопровід. На місцях працюють всі служби», — зазначив Болвінов.

Він також додав, що ворог обстріляв двома ракетами С-300 оздоровчий табір у Балаклії.

Тим часом у Харкові станом на 8:21 під завалами житлового будинку було виявлено тіла двох жінок, повідомив голова ОВА Олег Синегубов.

Нагадаємо, що напередодні російський ворог, який так прагне захопити Авдіївку, влаштував обстріл… підконтрольного йому Донецька.

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