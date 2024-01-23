Під час бою врятував життя свого побратима: під Авдіївкою загинув воїн з Черкащини

12 січня в російсько-українській війні на Донеччині загинув захисник з Чорнобаївщини Євгеній Булганін. Він був солдатом, стрільцем-помічником гранатометника. Поліг під час виконання службових обов’язків, внаслідок штурмових дій противника біля Авдіївки. Полеглому захисникові було 46 років, йдеться в некролозі.

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Відомо, що майбутній захисник народився у росії. Але невдовзі сім'я переїхала на Черкащину на постійне проживання. Євгеній навчався в Канівському культосвітньому училищі на хореографічному факультеті, закінчивши який, працював художнім керівником у сільських клубах. Вів танцювальний гурток, навчав підростаюче покоління культурі танцю, прищеплював дітям любов до справжніх українських традицій.

«В 2011 році зустрів свою долю — Ольгу, яка стала для нього сенсом життя. В 2012 році пара одружилася і Євгеній переїздить жити в село Лукашівка. В цьому ж році в них народжується донька Аня, яку він безмежно любив. Певний період життя Євгеній працював на току, потім оператором котельні в школі. Євгеній понад усе любив свою родину, був чудовим сім’янином, турботливим, безмежно люблячим татусем, надійною опорою та підтримкою для своєї мами. Він був взірцем для наслідування: спокійний, відповідальний, ініціативний, хороший товариш, небайдужий до чужої біди, завжди приходив на допомогу тим, хто цього потребував. Чесний, веселий, позитивний, завжди з посмішкою на обличчі. Таким запам’ятають його односельчани».

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Справжній патріот України, отримавши повістку в вересні 2023 року, став на захист рідної країни. Одного разу, під час бою, врятував життя свого побратима, витягнувши його з-під ворожого обстрілу. А ось 12 січня в бою біля Авдіївки він загинув.

Поховали Євгенія Булганіна на кладовищі в селі Лукашівка. Церемонія поховання відбулася з усіма військовими почестями, присутні віддали останню шану герою під звуки гімну України.

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Раніше повідомлялося, що на Запоріжжі загинув захисник із Боярки, який більше року просився на фронт і волонтерив.

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