Українець Далакян втратив у далекій Японії титул чемпіона світу з боксу (відео)

У вівторок, 23 січня, на арені EDION в Осаці (Японія) непереможний досі український боксер Артем Далакян (22 перемоги, 15 з них — нокаутом, 1 поразка), який торік здолав Давида Хіменеса з Коста-Рики, провів сьомий захист титулу чемпіона світу за версією WBA у найлегшій вазі (до 50,8 кг) у бою проти обов'язкового претендента, японця Сеуго Акуї (19 перемог, 11 з них — нокаутом, 2 поразки, 1 нічия).

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На жаль, 28-річний японець з перших раундів переважав свого 36-річного опонента, і в результаті за підсумками 12 раундів судді одноголосно віддали перемогу Акуї — 116:112, 117:111, 119:109. Далакян, який провів за останні п'ять років лише п'ять поєдинків, не лише зазнав першої поразки у професіональній кар'єрі, а й втратив титул чемпіона світу, що належав йому майже шість років.

Нагадаємо, що Артем Далакян став чемпіоном світу ще у 2018 році, коли переміг у США американця Брайана Вілорію. Після цього українець п'ять разів захищав свій титул у Києві, один раз у Лондоні і ось тепер поступився в Осаці.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Артем Далакян жорстко нокаутував панамця Луїса Консепсьона.

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Фото boxingscene.com

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