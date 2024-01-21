Ще одна категорія пенсіонерів зможе отримувати доплату у сумі майже 300 гривень: кого торкнеться

В Україні пенсіонерам, крім пенсій, належать ще й інші доплати. Зокрема це стосується тих людей похилого віку, які мають певні заслуги. Одним із прикладів слугає категорія пенсіонерів, які мають звання «Почесного донора України» або ж планують його отримати.

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Щомісячно їм виплачується про 292 гривні до пенсії, пише профільне видання.

Українці зі званням «Почесний донор» також мають право на низку пільг, які включають безкоштовне зубопротезування (крім тих випадків, коли використовуються дорогоцінні метали), пільгове придбання ліків, безкоштовне забезпечення донорською кров’ю та препаратами для власного лікування.

А ще, вони користуються пільгами при купівлі протезів та протезно-ортопедичних виробів, першочергове право на купівлю путівок для санаторно-курортного лікування та забезпечення щорічної оплачуваної відпустки у зручний для них час.

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Як набути статусу «Почесний донор України»?

Відповідно до п. 1 ст. 21 Закону України «Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові», статус «Почесного донора України» можуть отримати громадяни, які безоплатно здали:

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цілісна кров — 40 доз;

плазма крові — 60 доз;

компоненти крові, заготовлені методом аферезу (еритроцити, тромбоцити, лейкоцити) — 40 доз.

Щодо отримання статусу «Почесного донора», то слід звернутися до відділу комплектування донорських кадрів центру крові, де ви здійснюєте донації.

Нагадаємо, що з 1 січня в Україні збільшився розмір щомісячної грошової виплати людям, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

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