«Справляється добре»: командир РУБпАК про придбані Favbet пікапи Peugeot для бойових виїздів

Автомобілі, придбані завдяки компанії Favbet для ударних рот БпЛА «Армії дронів», добре проявили себе під час виконання бойових завдань.

Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на командира роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 65-ї окремої механізованої бригади з позивним «Сомалі».

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«Машини добрі. Великий зручний кузов, куди влізають великі дрони. Прохідність у болотах теж добра. Хлопці на ній їздять кожного дня, і поки ще не підводила. Вивозить та забирає пілотів БпЛА з позиції. Справляється добре. Ми її трішки доробили, поставили кунг, болотну резину. Машини бережемо і добре їх обслуговуємо, бо без них ми не зможемо виїздити на бойову роботу», — зазначив він.

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Минулого року компанія Favbet задонатила понад 57 млн грн, за які було придбано 53 нових пікапи Peugeot Landtrek для ударних рот БпЛА «Армії дронів» у межах співпраці з UNITED24.

Очікується, що ударні роти БпЛА буде забезпечено на 80% безпілотниками українського виробництва, а решту дронів буде придбано за кордоном.

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Міністерство цифрової трансформації спільно з Генеральним штабом ЗСУ, Держспецзв’язку та UNITED24 в межах проекту «Армія дронів» сприяють забезпеченню ударних рот необхідними безпілотниками.

«Нові авто дозволяють нашим висококласним операторам БпЛА швидко й, наскільки це можливо, безпечно виїжджати на позицію, оперативно змінювати розташування й маневрувати. Все це підвищує ефективність роботи ударних рот БпЛА і як наслідок — дає нашим військам перевагу на полі бою», — зазначив президент Favbet Foundation Андрій Матюха.

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Загалом з початку російського вторгнення Сили оборони країни за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation, створеного засновником компанії Favbet Андрієм Матюхою, отримали понад 260 автомобілів.

Також за сприяння фонду до передових підрозділів ЗСУ надійшли 130 дронів різного типу, в тому числі ударного, а також сотні одиниць спеціальної техніки: тепловізорів, далекомірів, прицілів, систем зв’язку та радіоелектронної боротьби для протидії ворожим дронам.

Станом на січень 2024 року за сприяння Favbet Foundation Силам оборони надано допомогу на 210 млн грн.

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