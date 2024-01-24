«Найкращі воїни — у 18−25 років»: відомий генерал висловився за зниження призовного віку в Україні

Генерал-майор ЗСУ у відставці, перший заступник командувача Сил спеціальних операцій (у 2016—2019 роках), заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони (у 2019—2020 роках) Сергій Кривоніс пояснив необхідність поповнення армії молодшими військовозобов'язаними, зазначивши, що зараз вік військових — від 38 до 50 років.

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У програмі «Говорить великий Львів» він зазначив, що здатність переносити фізичні навантаження у 40-річного значно менша, ніж у 25-річного, і що найкращими воїнами є чоловіки віком від 18 до 25 років, пише «Фокус».

За словами генерала, президент має ухвалити рішення про зниження вікового цензу, авсі українці мають бути готовими захищати країну — це має бути завданням № 1.

Генерал вважає, що питання стоїть не в досвідченості військових, а в навчанні — якщо людину правильно навчити, то вона може досягти результатів, проте фізіологію важко «обдурити». Крім цього, 22−25-річні чоловіки швидше відновлюються, ніж 40-річні.

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«Треба реально дивитися на ці речі, якщо ми хочемо вижити як держава. Ми змушені будемо це робити», — додав він.

Нагадаємо, що новий законопроект про мобілізацію, перший варіант якого так і не стали розглядати у Верховній Раді, досі перебуває на доопрацюванні.

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Фото зі сторінки Сухопутних військ ЗСУ у соцмережах

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