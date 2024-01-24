«Ворог активно проводить інформаційні спецоперації»: в Україні відреагували на повідомлення про українських полонених на борту збитого Іл-76

В Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими прокоментували оприлюдненну в роспабліках інформацію про те, що на борту російського військово-транспортного літака Іл-76, який впав на Бєлгородщині, нібито перевозили українських військовополонених.

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«Координаційний штаб та інші профільні структури збирають та аналізують всю необхідну інформацію. До оприлюднення офіційних заяв або коментарів уповноваженими особами або органами закликаємо ЗМІ та громадян утриматися від поширення неперевіреної інформації. Наголошуємо, що ворог активно здійснює інформаційні спецоперації, спрямовані проти України, які мають на меті дестабілізацію українського суспільства», — зазначили в штабі та закликали громадян відповідально ставитися до поширення чутливої інформації та користуватися лише офіційними джерелами.

Нагадаємо, що 3 січня Україні вдалося повернути з російського полону 230 військових, які боронили Маріуполь, «Азовсталь» та острів Зміїний.

Фото Координаційного штабу

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