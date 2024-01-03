У середу, 3 січня, Україна повернула з російського полону військових, які боронили Маріуполь, «Азовсталь» та острів Зміїний.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

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«Наші — вдома. З російського полону повернули більше двохсот наших воїнів і цивільних. Солдати, сержанти, офіцери. Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, ВМС, прикордонники. Частина захисників боронили Маріуполь та «Азовсталь», — підписав відео президент.

Водночас омбудсмен Лубінець повідомив, що всього повернуто з полону 230 військових.

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«Сьогодні, 3 січня, радісна звістка облетить всю Україну, адже додому повертаються захисники, які тривалий час перебували у ворожому полоні. 2024 рік дав старт 49-му обміну. І нині вже 2828 захисників удома! Вітаємо оборонців на Батьківщині! Далі на них чекає медичний огляд, допомога з відновленням документів, карток та реабілітація», — написав він.

48 воїнів, які повернулись додому, мали статус «зниклий безвісти».

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Також Лубінець додав, що Україна прагне повернути усіх своїх громадян додому і продовжує працювати заради цього.

«Дякуємо тим громадянам та членам родин полонених і безвісти зниклих, які вірять у державу і плекають надію на повернення своїх героїв. Дякуємо й державним органам, а саме Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими та Об'єднаному центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії проти України при СБУ за спільну роботу», — резюмував омбудсмен.

За даними ГУР, сьогоднішній обмін є найбільшим за кількістю повернених додому українців.

Сьогодні додому було повернуто 230 захисників, серед яких представники:

- Збройних Сил України — 130 (серед них ТрО — 14, ВМС — 14),

- Національної гвардії — 55,

- Державної прикордонної служби — 38,

- Національної поліції — 1,

- шестеро цивільних, які були незаконно позбавлені волі.

Серед повернутих були як ті, хто мав офіційний статус військовополоненого, підтверджений через Міжнародний комітет Червоного Хреста — 182 особи, й ті українські військовослужбовці, які вважалися зниклими безвісти та мали статус «пошук особи» — 48.

Повернути додому вдалося 225 чоловіків та 5 жінок, 11 офіцерів та 213 людей рядового та сержантського складу.

Як повідомив ЗМІ один з учасників переговорного процесу, повернуто 66 українських військових, яких захопили у полон в Маріуполі — 66 осіб, з них 12 — це оборонці «Азовсталі». Оборонці острова Зміїний — 7, ЧАЕС — 5.

«Після виснажливих місяців полону повернулася, зокрема, бойова медикиня зі складу 36 ОБрМП. Перебуваючи у неволі, вона принципово розмовляла українською мовою. Росіяни декілька разів імітували її вивезення на обмін, але в результаті повертали назад до місця утримання», — повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Також своїх рідних побачать семеро захисників острова Зміїний, музикант військового оркестру, військовослужбовиця ЗСУ, яку росіяни позбавили волі під час перебування в декретній відпустці, нацгвардійці, які потрапили в полон, виконуючи свої обов’язки на ЧАЕС, цивільний викладач Східноукраїнського національного університету імені В. Даля, оборонці Маріуполя.

Нагадаємо, досить довгий час Україна та росія не проводили обмін полоненими. Країна-агресор заморозила цей процес. Останній обмін був у серпні 2023. Тоді додому повернулись 22 українця.

Як повідомляли «ФАКТИ», українська влада продовжує повертати з російського полону маленьких українців, яких силою вивезли до росії. Так наприкінці грудня додому повернули 12-річного хлопчика. Перед цим ще повернули трьох захоплених окупантами дітей.

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