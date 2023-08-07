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Ще 22 захисники України повернулися додому з полону (фото, відео)

12:31 7 серпня 2023
Обмін полоненими

Україна продовжує повертати полонених громадян. 7 серпня додому з полону повернулись ще 22 українських воїна. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

«Це бійці ЗСУ, з них два офіцери, військовослубовці рядового та сержантського складу. Вони брали участь у боях на різних напрямках, серед звільнених є поранені. Найстаршому з наших воїнів виповнилося 54 роки, наймолодшому — 23 роки. Усі визволені пройдуть курс фізичної та психологічної реабілітації, реінтеграції та отримають необхідне лікування за підтримки фахівців-медиків. Дякую Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими, всій нашій команді за цю роботу. Маємо виконати задачу Президента та повернути всіх наших людей», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», близько місяця тому в Україну повернулись командири захисників «Азовсталі».

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