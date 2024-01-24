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Україна

Визволення Криму: український офіцер пояснив, що для цього потрібно

20:02 27 січня 2024
Крим&nbsp;— це Україна

Коли плацдарм на лівобережжі Дніпра, з якого росіяни намагаються вибити ЗСУ, буде створено і туди переправлять додаткові сили, українська армія рухатиметься на північний захід Криму. Так вважає ветеран російсько-української війни, майор запасу Національної гвардії України Олексій Гетьман.

«Нам потрібно зробити плацдарм вздовж Дніпра щонайменше 20 кілометрів і 20 кілометрів углиб від берегової лінії, — сказав він в ефірі телемарафону. — На такий плацдарм можна перекидати важку техніку, додаткові сили. Коли його створять, це не таємниця, ми будемо рухатися на північний захід Криму, наша ціль — Армянськ і Скадовськ, а далі подивимось».

Він додав, що наразі триває підготовка для створення плацдарму. А для того, щоб перешкоджати українським військам, росіяни можуть послабити ділянку фронту на Запорізькому і Токмацькому напрямках і перекинути свої сили на Херсонщину.

Раніше повідомлялося, що росіяни втратили так багато техніки під Кринками, що виділили танковий полк, щоб забрати цей брухт.

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