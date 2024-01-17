Росіяни втратили так багато техніки під Кринками, що виділили танковий полк, щоб забрати цей брухт

У середині 2023 року кремль організував нову польову армію навколо 70-ї механізованої дивізії, об'єднавши три механізовані полки — 24-й, 26-й і 28-й — з артилерійською бригадою і 17-м танковим полком. Через кілька місяців, у вересні, нова 18-та загальновійськова армія була розгорнута на лінії фронту на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Вони зустріли українську 35-ту бригаду морської піхоти, яка переправилася через Дніпро та забезпечила плацдарм у Кринках на контрольованому росією лівому березі. Тепер 17-й полк відповідає за повернення десятків одиниць техніки, яку росіяни втратили, намагаючись витіснити українських морських піхотинців з Кринок, пише Forbes.

ВІДЕО ДНЯ

«17-й танковий полк 70-ї мотострілецької дивізії протягом двох тижнів намагається евакуювати пошкоджену та неробочу бронетехніку із зони активних бойових дій в районі Кринок», — зазначили в Українському центрі оборонних стратегій, додавши, що полк зосереджує свої зусилля на північ від дороги Т2206, яка пролягає зі сходу на захід за дві милі на південь від Кринок. У цій евакуації беруть участь як звичайні ремонтно-евакуаційні підрозділи, так і 2-й танковий батальйон полку.

Хоча спеціальні броньовані ремонтно-евакуаційні машини з кранами та лебідками можуть бути найкращим засобом для буксирування недієздатних автомобілів, в крайньому разі танк теж може буксирувати. Той факт, що цілий танковий батальйон з десятками танків Т-90 призначений для евакуації, свідчить про інтенсивність російських втрат під Кринками.

За три місяці невдалих контратак через зони ураження українськими безпілотниками та артилерією, а також через міни, які безпілотники скидають вночі, російські сили під Херсоном втратили щонайменше 163 танки, бойові машини, гаубиці, ракетні установки та вантажівки.

РЕКЛАМА

Не всі втрати — це повне списання, якщо росіяни зможуть відновити ці машини й доставити їх на ремонтні підприємства.

Російські танки, зазначає видання, мають тенденцію зберігати боєприпаси в автоматичних каруселях під баштою. Якщо влучити в Т-72 чи Т-80 та спровокувати вторинний вибух, то танк може просто підняти свою башту на сотні футів у повітря. Жоден танк не повертається після підкидання башти.

Немає сенсу витягати танк, у якого відсутня башта. Але є десятки пошкоджених вантажівок, розвідувальних машин БРДМ, бронетранспортерів та самохідних гаубиць, що іржавіють між Кринками та дорогою Т2206, які, можливо, росіяни будуть намагатися витягти.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що втрати ворога в районі Кринок значно збільшилися. Й частини російської новоствореної 104-ї дивізії після місяця майже безперервних боїв на лівому березі Херсонської області будуть змушені вийти з цього району на відпочинок і поповнення.

Читайте також: Росіяни на фронті все частіше здаються в полон цілими групами: у ЗСУ назвали причину РЕКЛАМА

171

Читайте нас у Facebook та Instagram