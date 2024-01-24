37.61 / 38.17 40.98 / 41.72
Київ: +1
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Росіяни мають намір хімічною зброєю вибити ЗСУ з лівобережжя Херсонщини

14:29 24 січня 2024
Хімічна небезпека

Росіяни не полишають намірів вибити українських військових з плацдарму на лівобережжі Херсонщини та планують застосувати хімічну речовину хлорпікрин.

Як пише «Оперативний ЗСУ», при зіткненні з вогнем хлорпікрин може перетворитися на бойову хімічну речовину фосген. Метою цих дій є знищення українського плацдарму в районі Кринок. За даними каналу evocation.info, який посилається на дані розвідки, хлорпікрин та резерви особового складу для поповнення близько 30% втрат на лівому березі Дніпра, завезли в населені пункти Скадовськ, Чаплинка та Каланчак.

Читайте також: Росіяни втратили так багато техніки під Кринками, що виділили танковий полк, щоб забрати цей брухт

Українські військові вже близько чотирьох місяців утримують плацдарм у Кринках і рашистам ніяк не вдається витіснити їх звідти.

РЕКЛАМА

Про те, що російська армія збільшує використання хімічної зброї писали й аналітики Інституту дослідження війни (ISW). Зазначалося, що окупанти, як правило, використовують безпілотники для скидання гранат К-51, наповнених подразнюючим газом CS (2-хлорбензалмалононітрил).

Фото з відкритих джерел

РЕКЛАМА

302

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Готовий салат

Салат «Ходовий» з корейською морквою і крабовими паличками: побив усі рекорди за швидкістю приготування

зодіак та валюта

До літа не знатимете, що робити з грішми: 5 знаків зодіаку, на яких хлинуть фінанси у 2024 році

Медична комісія

Відстрочка від мобілізації: чи обов’язково проходити ВЛК для її оформлення

Фермер Іван Юкал

Горіхи, які порівнюють із золотом: фермер радить вирощувати пекан, щоб гарно заробляти

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту