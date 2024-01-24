Росіяни мають намір хімічною зброєю вибити ЗСУ з лівобережжя Херсонщини

Росіяни не полишають намірів вибити українських військових з плацдарму на лівобережжі Херсонщини та планують застосувати хімічну речовину хлорпікрин.

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Як пише «Оперативний ЗСУ», при зіткненні з вогнем хлорпікрин може перетворитися на бойову хімічну речовину фосген. Метою цих дій є знищення українського плацдарму в районі Кринок. За даними каналу evocation.info, який посилається на дані розвідки, хлорпікрин та резерви особового складу для поповнення близько 30% втрат на лівому березі Дніпра, завезли в населені пункти Скадовськ, Чаплинка та Каланчак.

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Українські військові вже близько чотирьох місяців утримують плацдарм у Кринках і рашистам ніяк не вдається витіснити їх звідти.

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Про те, що російська армія збільшує використання хімічної зброї писали й аналітики Інституту дослідження війни (ISW). Зазначалося, що окупанти, як правило, використовують безпілотники для скидання гранат К-51, наповнених подразнюючим газом CS (2-хлорбензалмалононітрил).

Фото з відкритих джерел

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