Нічого не виходить, але продовжуватимуть: британська розвідка розповіла, чому росіяни не можуть вибити ЗСУ з лівобережжя Херсонщини

Розвідка Великої Британії проаналізувала поточну ситуацію на лівобережжі Херсонської області. Там російські окупаційні війська не можуть витіснити українські сили попри чисельну перевагу.

ВІДЕО ДНЯ

В Міністерстві оборони Британії зазначили, що Сили оборони України зберігають присутність на лівому березі Дніпра і продовжує відбивати російські атаки, попри проблеми з логістикою.

У повідомленні британської розвідки йдеться, що зараз Збройні Сили України на лівобережжі Херсонської області постали перед логістичними труднощами, але все ще зберігають там свою присутність.

В розвідувальному огляді британського Міноборони про російсько-українську війну за 20 січня повідомили, що російське окупаційне угруповання «Днепр» зазнало невдачі в усіх своїх спробах витіснити українських захисників, попри те, що майже напевно має значну перевагу в балансі сил у цьому районі.

РЕКЛАМА

Цілком ймовірно, що слабка підготовка і координація дій російських військ у цьому районі обмежують їхні наступальні можливості, — зазначили у розвідці Британії.

На думку розвідників, змусити Україну відвести свої сили з лівого берега Дніпра залишається пріоритетним оперативним завданням для росії.

РЕКЛАМА

«Цілком імовірно, що росія продовжить атаки в районі Кринки найближчими тижнями, попри втрати в особовому складі, що зростають», — йдеться в повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно військовий експерт Олександр Коваленко розповів про оперативну ситуацію на лівобережному плацдармі ЗСУ у Херсонській області та пояснив його доцільність.

РЕКЛАМА

129

Читайте нас у Facebook та Instagram