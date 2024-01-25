Спіймають удачу за хвіст до кінця тижня: яким трьом знакам Зодіаку пощастить найближчими днями

Незважаючи на попередження астрологині Анжели Перл четвер виявився досить непоганим днем для більшості знаків Зодіаку.

А вже скоро п'ятниця і два вихідних дня — період, коли багато українців зможуть «спіймати удачу за хвоста» — їм пощастить не тільки з грошима, а й з особистим життям, відвідуванням цікавих заходів та покупками, пише «Телеграф» з посиланням на сайт orakul.com.

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Як виявилося, у списку щасливчиків — три знаки Зодіаку.

Телець

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До кінця тижня Тельці нарешті зможуть дозволити собі розслабитися та нормально відпочити. Ваші успіхи на роботі принесуть не лише моральне задоволення, а й фінансове, тож погуляти точно буде на що. Розділіть свою радість із близькими людьми і вона примножиться.

Терези

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Під кінець цього тижня на вас чекає цікава романтична пригода, яка закрутить голову і розбурхає душу. Дозвольте собі розкіш бути собою і слідуйте за своїми бажаннями, а везіння та удача вас супроводжуватимуть.

Риби

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До кінця цього тижня Рибам нарешті вдасться знайти баланс між роботою та особистим життям. Ваш успіх буде залежати від ваших рішень, так що докладіть зусиль і все вийде якнайкраще. Не забувайте балувати себе приємними плюшками, це зарядить вас позитивною енергією.

Нагадаємо, що на думку французьких астрологів, в народжених під зірками двох сузір'їв людей скоро суттєво покращиться ситуація з фінансами, а всі затрачені на покращення життя зусилля нарешті окупляться.

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