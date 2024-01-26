З Wow-Service ремонт техніки — більше не проблема
Wow-Service пропонує своїм клієнтам принципово нову модель ремонту та обслуговування електронних пристроїв. Якщо зламався смартфон, офісна чи побутова техніка, достатньо 5 хвилин, щоб розпочати процес ремонту. Для цього потрібно лише зайти на сайт, обрати один з тарифів, заповнити форму та відправити звернення. Все інше виконує Wow-Сервіс.
Одразу після отримання звернення про несправність техніки сервіс організовує необхідні етапи для розв’язання проблеми. Процес відбувається так:
1. Компанія відправляє майстра за вказаною користувачем адресою.
2. Спеціаліст проводить діагностику та встановлює причини несправності.
3. Сервіс замовляє оригінальні комплектуючі, необхідні для розв’язання проблеми.
4. Майстер виконує роботи з ремонту.
На всі надані послуги клієнти отримують гарантію в 3 місяці.
Жодних непередбачуваних витрат. Ціна ремонту — це вартість підписки на один з обраних тарифів.
Клієнтам доступно декілька варіантів тарифів на сайті Wow-Service. Основна відмінність між ними — у кількості пристроїв, які компанія зобов’язується відремонтувати, та у вартості.
Підписку можна оплачувати кожного місяця або ж один раз на рік. У другому випадку економія на вартості послуг сервісу становить 30%. Придбати потрібний тариф можна вже по факту виникнення несправності техніки.
Всі домашні, офісні, садові та інші пристрої — під надійним захистом Wow-Service. Адже компанія працює с технікою різного призначення та категорій. Так, частіше за все клієнти звертаються за ремонтом:
• смартфонів;
• телевізорів;
• великої побутової техніки (пральних машин, плит, холодильників та ін.);
• малої побутової техніки (м'ясорубок, чайників, мікрохвильовок та ін.).
Проте можливості сервісу цим не обмежуються. У штаті працюють майстри з досвідом понад 15 років. Є робітники, які спеціалізуються на ремонті садової техніки, електротранспорту, медичного обладнання.
Wow-Service робить все необхідне, щоб розв’язати проблему з будь-яким пристроєм, який живиться від розетки.
Вбережіть себе від непередбачуваних витрат та інших складностей ремонту. Wow-Сервіс — надійний партнер, який швидко, зручно та з гарантією полагодить зламані електронні пристрої.62