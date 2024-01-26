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З Wow-Service ремонт техніки — більше не проблема

7:59 29 січня 2024
Wow-Service ремонт техніки
Wow-Сервіс продемонстрував, наскільки зручним та швидким може бути ремонт електронних пристроїв. Це комплексне рішення, яке позбавляє користувачів усіх проблем, пов’язаних з несправністю техніки.

Wow-Service пропонує своїм клієнтам принципово нову модель ремонту та обслуговування електронних пристроїв. Якщо зламався смартфон, офісна чи побутова техніка, достатньо 5 хвилин, щоб розпочати процес ремонту. Для цього потрібно лише зайти на сайт, обрати один з тарифів, заповнити форму та відправити звернення. Все інше виконує Wow-Сервіс.

Одразу після отримання звернення про несправність техніки сервіс організовує необхідні етапи для розв’язання проблеми. Процес відбувається так:

1. Компанія відправляє майстра за вказаною користувачем адресою.

2. Спеціаліст проводить діагностику та встановлює причини несправності.

3. Сервіс замовляє оригінальні комплектуючі, необхідні для розв’язання проблеми.

4. Майстер виконує роботи з ремонту.

На всі надані послуги клієнти отримують гарантію в 3 місяці.

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Жодних непередбачуваних витрат. Ціна ремонту — це вартість підписки на один з обраних тарифів.

Клієнтам доступно декілька варіантів тарифів на сайті Wow-Service. Основна відмінність між ними — у кількості пристроїв, які компанія зобов’язується відремонтувати, та у вартості.

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Підписку можна оплачувати кожного місяця або ж один раз на рік. У другому випадку економія на вартості послуг сервісу становить 30%. Придбати потрібний тариф можна вже по факту виникнення несправності техніки.

Всі домашні, офісні, садові та інші пристрої — під надійним захистом Wow-Service. Адже компанія працює с технікою різного призначення та категорій. Так, частіше за все клієнти звертаються за ремонтом:

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• смартфонів;

• телевізорів;

• великої побутової техніки (пральних машин, плит, холодильників та ін.);

• малої побутової техніки (м'ясорубок, чайників, мікрохвильовок та ін.).

Проте можливості сервісу цим не обмежуються. У штаті працюють майстри з досвідом понад 15 років. Є робітники, які спеціалізуються на ремонті садової техніки, електротранспорту, медичного обладнання.

Wow-Service робить все необхідне, щоб розв’язати проблему з будь-яким пристроєм, який живиться від розетки.

Вбережіть себе від непередбачуваних витрат та інших складностей ремонту. Wow-Сервіс — надійний партнер, який швидко, зручно та з гарантією полагодить зламані електронні пристрої.

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