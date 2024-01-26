БФ молодіжної ініціативи «Надія» з партнерами придбав вже другу «штучну нирку» для шпиталю на передовій

Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія», спільно з фондом Дениса Парамонова та партнерами, продовжує забезпечувати прифронтові шпиталі сучасним обладнанням. Днями команда фонду доставила в одну з лікарень Донеччини дороговартісне обладнання, зокрема — апарат для гемодіалізу Prismaflex. Це вже друга «штучна нирка», яка завдяки зусиллям благодійників рятує життя українських військових на передовій.

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«Кілька місяців тому на запит військових медиків ми доставили на передову першу „штучну нирку“. Це обладнання допомагає не лише рятувати життя тяжких поранених, коли у них відмовляють нирки, а й завдяки функції ультрафільтрації крові вдається зберігати кінцівки бійцям з посттурнікетним синдромом. А врятовані ноги — це шанс нашим захисникам повернутися до нормального життя. Тому ми поставили собі мету придбати ще один такий апарат. І зараз він уже встановлений у шпиталі за лічені кілометри від лінії фронту», — розповів амбасадор «Надії», композитор Євген Хмара.

Також фонд «Надія» передав військовим медикам Easy Pulse портативний автономний пристрій для непрямого масажу серця, критично необхідний при проведенні реанімаційних заходів в польових умовах.

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Обладнання, яке відтепер рятуватиме життя українських захисників, придбане фондом «Надія» за підтримки Благодійного фонду Дениса Парамонова, «Епіцентр», ТОВ «Краснолиманське», ТОВ «УКРДОНІНВЕСТ», ТОВ «БУДХАУСГРУПП».

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Також «Надія» передала медичні вантажі, засоби захисту та бокси для новонароджених від GEM в партнерстві з Howard G. Buffett Foundation у лікарні Дніпра й Харкова. Цю місію підтримали компанія «Дойч-Фарм», Дмитро Нікітін, Борис Козир та компанія «Медирент».

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Завдяки співпраці фонду «Надія» з міжнародними благодійними фондами, партнерами та меценатами допомогу отримали вже понад 300 медичних закладів по всій Україні.

«Спільними зусиллями ми доставили у шпиталі на передову апарат МРТ, два апарати КТ, два апарати для гемодіалізу, наркозно-дихальний апарат, десятки УЗД та рентген-апаратів, гастроколоноскоп, понад 200 медичних моніторів, підігрівачі інфузій та ультразвукові скальпелі. Також медзакладам передано понад 30 карет „швидких“ та десятки старлінків для надійного звʼязку. Робимо усе можливе, щоб допомагати медикам рятувати життя», — зазначив Валерій Дубіль, перший заступник голови Комітету ВР з питань здоровʼя нації.

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