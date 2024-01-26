Короля Чарльза ІІІ прооперують: що сталося

Король Великої Британії Чарльз ІІІ у п’ятницю прибув до приватної лікарні у Лондоні. Йому проведуть планову операцію на простаті. Про це повідомляє АР із посиланням на заяву Букінгемського палацу.

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«Король сьогодні вранці був доставлений до лондонської лікарні для планового лікування. Його Величність хотів би подякувати усім, хто надіслав свої добрі побажання протягом минулого тижня, і радий зізнатися, що його діагноз позитивно впливає на обізнаність громадськості про здоров’я», — заявили у палаці.

Там додали, що підтвердять лікування монарха, коли воно добіжить кінця.

У Букінгемському палаці зазначили, що Чарльз ІІІ звернувся за медичною допомогою «як і тисячі чоловіків щороку». озголос навколо операції короля розглядається як можливість заохотити інших чоловіків перевірити простату.

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75-річний король Британії проходитиме лікування у тій самій лондонській клініці, де наразі відновлюється принцеса Уельська Кейт Міддлтон після перенесеної планової операції.

Як писали «ФАКТИ», принцеса Уельська Кейт Міддлтон нещодавно була госпіталізована для проведення планової операції на черевній порожнині.

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