Стало відомо про проблеми зі здоров’ям короля Чарльза та герцогині Кейт

Герцогиня Кейт, яка є головним гравцем команди Віндзорів — дружина британського спадкоємця престолу принца Вільяма — перенесла операцію на черевній порожнині і залишиться в лікарні від 10 до 14 днів, повідомив Кенсінгтонський палац. Вона навряд чи повернеться до виконання державних обов'язків до Великодня, додали в палаці. Букінгемський палац, тим часом, повідомив, що король Чарльз III, якому королева Єлизавета перед смертю залишила лист, як очікується, наступного тижня відвідає лікарню для лікування збільшеної простати.

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«Операція пройшла добре, і очікується, що вона залишиться в лікарні від 10 до 14 днів, а потім повернеться додому, щоб продовжити відновлення. Виходячи з поточних медичних рекомендацій, малоймовірно, що вона повернеться до виконання державних обов'язків до Великодня», — йдеться в заяві Кенсінгтонського палацу про Кейт Міддлтон.

Ніяких подробиць про операцію не повідомляється. Зазначено, що вона була заздалегідь запланована і не мала онкологічного характеру. Було додано, що герцогиня хотіла б вибачитися за скасування участі у запланованих заходах. Подальша інформація про її стан буде надана тільки в разі появи відповідних деталей.

ВВС зазначає, однак, що з тривалості перебування Кейт у лікарні і тону заяви палацу зрозуміло, що її стан серйозний, оскільки при багатьох легких захворюваннях після лікування можна відпустити додому. BBC також зазначає, що в грудні у 42-річної герцогині був щільний графік, і не було жодних ознак того, що вона нездужає для публічних виступів.

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Під час перебування дружини в лікарні принц Вільям не виконуватиме жодних офіційних обов'язків, а також відкладе деякі зі своїх зустрічей на більш пізній термін. Очікується, що після виписки з лікарні герцогиня одужуватиме вдома у Віндзорі, де зараз проживає подружжя з трьома дітьми: 10-річним принцом Джорджем, восьмирічною принцесою Шарлоттою і п'ятирічним принцом Луї.

Менш ніж через годину після заяви Кенсінгтонського палацу Букінгемський палац повідомив, що наступного тижня король Чарльз III з'явиться в лікарні для лікування збільшеної передміхурової залози. За повідомленням палацу, публічні виступи 75-річного монарха будуть відкладені на короткий період одужання.

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