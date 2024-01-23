Принц Гаррі та Меган відреагували на проблеми зі здоров’ям у короля Чарльза та Кейт Міддлтон

Букінгемський палац оголосив, що король Чарльз пройде коригувальну процедуру з приводу збільшеної простати, а Кейт Міддлтон перенесла планову операцію на черевній порожнині.

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«Король і принцеса Уельська отримали підтримку від принца Гаррі та Меган щодо їхнього здоров'я, — повідомило джерело The Mirror. - Герцог і герцогиня (які в останній час, на думку громадськості, втратили головний капітал, який може бути у знаменитостей — довіру оточення. - Авт.), зв'язалися з обома сторонами різними способами, щоб висловити свою стурбованість і найкращі побажання».

Як повідомляється, Гаррі дізнався про медичну операцію свого батька зі ЗМІ, а повідомлення пари про підтримку з'явилося на тлі попередніх звинувачень у расизмі в королівській родині.

Тим часом Палац повідомив, що операція Кейт Міддлтон пройшла успішно.

«Операція пройшла успішно, і очікується, що вона залишиться в лікарні від десяти до чотирнадцяти днів, а потім повернеться додому, щоб продовжити відновлення, — йдеться в заяві. — Виходячи з поточних медичних рекомендацій, вона навряд чи повернеться до виконання державних обов'язків до Великодня. Принцеса Уельська цінує інтерес, який викличе ця заява. Вона сподівається, що громадськість зрозуміє її бажання зберегти нормальне життя для своїх дітей, а також її бажання, щоб її особиста медична інформація залишалася приватною. Тому Кенсінгтонський палац буде надавати оновлену інформацію щодо прогресу в Її Королівської Високості лише тоді, коли з'явиться нова важлива інформація, якою можна буде поділитися».

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, що в Британії оцінили шанси Кейт Міддлтон стати королевою.

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