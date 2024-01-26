Завдяки перевіркам Державної аудиторської служби до держбюджету повернули 6,44 млрд гривень у 2023 році.

Про це повідомила голова ДАСУ Алла Басалаєва.

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«Фактично ДАСУ запобігла порушенню закону і зробила все можливе, щоб ці кошти були використані державою за призначенням. Адже кожну збережену гривню можна спрямувати на оборону країни, озброєння наших захисників чи відновлення зруйнованої інфраструктури», — зазначає Басалаєва.

Аудитори перевіряли витрати в галузях оборони, медицини, освіти, розпорядження місцевими бюджетами, програми з відновлення та відбудови тощо. Ревізії охопили бюджетні видатки, які становлять третину ВВП.

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Також, за словами Басалаєвої, ДАСУ проаналізувала 12 тис державних закупівель. У результаті — завадили розпорядникам витратити з порушеннями майже 20 млрд грн.

«Наші висновки часто стають основою для подальших розслідувань правоохоронних органів», — зазначає вона.

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Внаслідок моніторингів ДАСУ було скасовано 651 процедуру держзакупівель на загальну вартість 7,38 млрд грн.

При цьому на функціонування Держаудитслужби держава витрачає 1,1 млрд грн на рік. Тобто на кожну гривню витрат, передбачених на ДАСУ, держбюджет отримує в шість разів більше від її ефективної діяльності.

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Раніше «ФАКТИ» публікували думку експерта Гліба Канєвського: «Я не знаю, чи ФСБ прямо керує головою ДАСУ, чи наосліп».

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