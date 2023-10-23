«Я не знаю, чи ФСБ прямо керує головою ДАСУ, чи наосліп», — експерт Гліб Канєвський

Про це йдеться у матеріалі BBC News Україна «Атака на своїх. Пояснюємо суть „дивного скандалу“ між владою й українськими виробниками зброї».

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Очільник State Watch Гліб Канєвський припускає, що ФСБ Росії просто «хакнуло» українську систему держуправління: «Залишити виробників зброї без прибутку — це просто нереалістична ситуація при ринковій економіці, навіть під час воєнного стану. Вони просто тоді перестануть укладати контракти з державою».

У вересні цього року парламент додаткову ухвалює свою постанову з цього питання, де наголошується, що виробники ОПК в обов'язковому порядку мають право на отримання прибутку за свої вироби. Здавалося б, проблема вирішена. Однак все навпаки.

Одним з перших публічно про «загрозливі дії» аудиторів заявило державне конструкторське бюро «Луч», єдиний в Україні розробник далекобійних ракет. Основне його дітище — ракета «Нептун». Саме нею був уражений і потоплений російська флагман Чорноморського флоту «Москва» у квітні 2022 року. Окрім того, вдосконалена модифікація ракети для застосування по наземних цілях знищила в серпні цього року дивізіон новітніх російських систем ППО С-400 «Тріумф» в окупованому Криму. КБ «Луч» є виробником надзвичайно ефективних на фронті протитанкових ракетних комплексів «Корсар» і «Стугна».

Тож не дивно, що саме виробничі потужності «Луча» неодноразово опинялись під ударами російських ракет і безпілотників.

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Співрозмовники ВВС у владі та серед виробників зброї кажуть, що дії аудиторів стали можливими через принципову позицію їхньої очільниці — Алли Басалаєвої.

У 2012 році президент Віктор Янукович своїм указом призначив Басалаєву суддею Дарницького районного суду Києва. В січні 2021 року Басалаєва отримала від президента Зеленського звання «заслужений юрист», а вже в листопаді наступного року Кабінет Міністрів призначив її очільницею Державної аудиторської служби.

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