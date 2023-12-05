На відновленні зруйнованого житла у Гостомелі вкрали понад 20 мільйонів гривень, — Держаудитслужба

В Гостомелі на Київщині, де бої розпочалися з першого дня широкомасштабного вторгнення росії — загарбники намагалися захопити летовище — було зруйновано та пошкоджено чимало будівель.

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На відновлення виділялися кошти, але, як заявляють в Державній аудиторській службі, в населенному пункті встановлено факти, які свідчать про суттєві порушення та зловживання в цій сфері — йдеться про суму у понад 21 млн грн.

«Кошти на відновлення виділялися, підрядники їх оперативно освоювали, „забувши“ при цьому виконати свої основні зобов’язання — відремонтувати чи відбудувати зруйновані оселі. У той час, коли держава намагається допомогти жителям постраждалих громад, виділяючи значні суми коштів з держбюджету на придбання будівельних матеріалів для відновлення пошкодженого житла, колишній начальник Гостомельської військової адміністрації, отримавши від Київської обласної адміністрації ці матеріали на суму майже 11 млн грн, просто їх привласнив», — повідомила очільниця Державної аудиторської служби України Алла Басалаєва.

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Також на одному із комунальних підприємств Гостомельської селищної ради встановлено нестачу благодійної допомоги (будівельних матеріалів) на загальну суму 1,2 млн. гривень.

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Загалом було виявлено понад 100 випадків не виконання робіт з відновлення житла мешканців Гостомельської громади.

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Фото Держаудитслужби

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