Ризикують залишитися самотніми: чотирьом знакам зодіаку високосний 2024-й не принесе щастя в особистих стосунках

Високосний рік часто приносить людям зміни у багатьох сферах життя, 2024-й не виняток: він обіцяє стати часом великого і чистого кохання, а іноді маленької та брудної пристрасті. Проте, астрологи, які раніше прогнозували, хто зустріне кохання у новорічну ніч, вважають, що успіх в особистому житті в цьому році може оминути представників деяких знаків зодіаку, пише Ukr.Media.

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Близнюки

Близнюки з їхньою подвійною природою часто опиняються у вихорі сумнівів та коливань. 2024 року ці люди можуть зіткнутися з підвищеною невизначеністю у відносинах. Нові знайомства для носіїв знака зодіаку Близнята виявляться надто нестабільними, що зведе нанівець їхні спроби встановити з кимось довгострокові зв'язки. Нестримна спрага змін завадить їм зустріти справжнє кохання. Зміни в їхньому житті все ж таки відбудуться, але в кар'єрі. А велика кількість робочих питань на новому місці займе весь вільний час, що і відверне Близнят від особистого життя.

Терези

Терези прагнуть гармонії у відносинах, їхнє серце вимагає балансу та стабільності. Вони шукають ідеальне поєднання доброти душі та привабливої зовнішності. Для носіїв знака Зодіаку Терези 2024 може виявитися справжнім випробуванням, оскільки пошук ідеалу виявиться непосильним завданням. Нав'язливі думки про недоліки та недосконалості у потенційному партнері створять бар'єри для справжнього кохання. Тому Терези весь рік проведуть в аналізі та мріях про ідеального принца чи принцесу, замість того, щоб просто довіритися почуттям.

Скорпіон

Скорпіони закохуються з високою інтенсивністю, адже їх пристрасть не знає меж. Все б нічого, але ці люди ставлять високі стандарти для партнерів, на яких у них плани грандіозніші, ніж просто інтим. Для Скорпіонів 2024 буде складним через їхні завищені очікування, це і стане бар'єром для початку будь-яких відносин. Люди, народжені під цим знаком, зіткнуться з проблемою неприйняття другої половини такими, якими вони є.

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Риби

Риби дотримуються мрійливого та ідеалізованого погляду на кохання. Вони створюють барвисті картини відносин у своїй голові, часто гублячись у власних фантазіях. 2024 для народжених під цим знаком зодіаку стане справжнім викликом, адже їхні мрії абсолютно не збігатимуться з реальністю. Риби зустрінуть хорошу людину для стосунків, але дуже швидко зречуться від неї, помітивши першу невідповідність з картинкою в їхній голові.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи назвали чотири пари знаків зодіаку з абсолютною сумісністю.

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