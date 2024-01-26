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«Крах усіх починань» та «насмішка над ідеологічними патріотами»: Віктор Андрусів — про вирок Стрєлкову-Гіркіну

19:22 26 січня 2024
Віктор Андрусів

Колишній радник міністра внутрішніх справ та голови Офісу президента, а нині військовий ЗСУ Віктор Андрусів прокоментував вирок російському терористу ігорю стрєлкову-гіркіну.

«Путін дуже любить символи. Він реально помішаний на цьому. Дати, цифри, історичні аналогії — все це частина його мислення.

І ось сьогодні відбулась важлива символічна подія: ідеолога і засновника «руськой весни» гіркіна — засудили до 4 років тюрми. Сатурн пожирає своїх дітей.

Ув'язнення гіркіна — це символ краху всіх цих починань «повернення ісконних руських земель», «вставання з колін» і тп. На жаль нам українцям це важко побачити, бо саме ми перемелюємо путінську орду. Але з дистанції якихось американців чи бритів — армія, яка не може 4 місяці взяти невеликий населений пункт — викликає іронічну посмішку.

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Гіркін в тюрмі це іронічна насмішка над всіма ідеологічними патріотами і імперцями рф. Втім, ситуація може стати ще іронічнішою, якщо він піде на фронт як зек", — написав він.

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Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

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