Президентом росії у березні не стане: суд виніс вирок терористу гіркіну

Суд у рф засудив так званого колишнього «міністра оборони «днр» ігоря гіркіна (також відомий на псевдо «стрєлков») до чотирьох років колонії.

ВІДЕО ДНЯ

Його звинуватили в «публічних закликах до екстремістської діяльності», повідомляє BBC.

Під час дебатів 18 січня прокурор просив призначити терористу чотири роки і 11 місяців колонії загального режиму. Водночас максимальне покарання в росії за статтею про публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності — п'ять років позбавлення волі.

Судовий процес проходив у закритому режимі, попри те, що гіркін та його захист просили відкрити для слухачів й журналістів.

РЕКЛАМА

Зазначимо, що терориста гіркіна затримали ще в липні 2023 року. Тоді ж справу проти нього порушили через публікації в Telegram, в яких він закликав до екстремізму. Провину він не визнає.

Вже у листопаді, під час перебування в СІЗО, гіркін заявив, що планує балотуватись в президенти росії у 2024 році. Зокрема він закликав соратників почати кампанію з його висунення і створити ініціативну групу для збору підписів. Його плани провалились.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що ігор стрєлков, також відомий за прізвищем гіркін, є колишнім офіцером фсб, який брав участь в окупації Донецької області у 2014 році. Тоді ж він очолив так зване «міністерство оборони «днр».

Крім того, він причетний до знищення малайзійського рейсу MH17 у липні 2014 року. Суд Гааги визнав стрєлкова винним у знищенні літака та оголосив у міжнародний розшук. Росія відмовляється самостійного його видавати правосуддю. Після початку повномасштабного вторгнення росії на територію України гіркін активно критикував російське військове керівництво й особисто диктатора володимира путіна. Він звинувачував їх у провалах на фронті.



РЕКЛАМА

232

Читайте нас у Facebook та Instagram