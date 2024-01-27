Тельцям — насолода від життя, а Терезам — хороші гроші: що обіцяють зорі, українські астрологині та погода 27 січня

Остання субота місяця, 27 січня, добре підходить для того, щоб діяти нестандартно, вважають астрологи.

Також день гарний для укладання шлюбу, початку будівництва або ремонту будинку, пише астрологиня Наталя Коваленко в гороскопі для видання «Факти ICTV. Life».

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Сьогодні 17 місячна доба, супутник Землі при цьому займає знак Лев.

День сприяє заняттям йогою, пішим прогулянкам, прибиранню будинку. Добре проявляти турботу і повагу щодо літніх людей, родичів і нужденних.

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І, звичайно, допомагати їм уникати незапланованих ситуацій, які іноді трапляються у житті.

«Сьогодні приділіть увагу своєму батькові, керівнику або чоловікові, який уособлює для вас батька», — радить астрологиня.

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В цілому сприятлива будь-яка громадська комерційна діяльність, церемонії, грандіозні заходи, естрадні концерти, публічні виступи, коронації, вивчення історії, поклоніння предкам, ухвалення нового імені, розробка стратегії кар’єри, просування по службі. Несприятливо давати в борг, будувати плани на майбутнє, проводити медогляди, займатися новими технологіями.

Що чекає конкретно представників кожного знаку Зодіаку, розповіла тарологиня та прогнозистка Ольга Соломка в гороскопі для видання AstroOBOZ.

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Овен

Ви насолоджуєтесь тим, що нарешті можна нічого важливого не робити, а повністю віддатися відпочинку, насолоджуватись спілкуванням з родиною, гуляти, спати і просто кайфувати від життя.

Телець

Потрібно буде переробити купу домашньої роботи, бо у вас через шалену зайнятість зовсім руки не доходили до господарчих справ. От ви всі вихідні і будете доводити оселю до ладу і готуватися до наступного тижня.

Близнята

Вдома вам буде так добре, що ви не захочете нікуди йти, навіть якщо напередодні досить щільно напланували собі всі вихідні. Зрештою, можна і відпочити, якщо це був доволі напружений тиждень.

Рак

Захочеться кудись поїхати, десь помандрувати, щоб якось розвіятися і оновити відчуття, отримати нові емоції та враження. А може, навіть здобути нові знання, щоб не лише розважитися, але й провести вихідні з користю.

Лев

Самотужки вам зараз доводиться вирішувати усі складні питання, які зараз виникають. Ви не можете розраховувати навіть на своїх близьких чи партнерів, адже тільки ви компетентні у цих темах.

Діва

Із задоволенням ви занурюєтесь у якісь філософські роздуми, вивчення дуже складних тем, намагатиметесь осягнути глибокі питання, у тому числі такі, що стосуються сенсу життя та інших премудростей.

Терези

Ваше керівництво змушує вас працювати і у вихідні. Єдиний позитивний момент — і оплачуватися ваша праця буде відповідно. Тому зберіть у кулак всі свої зусилля і попрацюйте на славу і за хороші гроші.

Скорпіон

В планах було ці вихідні провести тихо і по-домашньому, але вашим близьким не сидиться на місці і вони вас спокушатимуть на якийсь активний відпочинок, тягнутимуть в гості, на виставки чи змагання.

Стрілець

Активізуються питання стосунків. Втім, це може бути як возз'єднання, так і розлучення. Можливо, саме зараз ви вирішите звільнитися від обтяжливих стосунків і розбігтися.

Козоріг

Вихідні будуть наповнені напруженою працею, ви намагаєтесь зробити все те, з чим не змогли впоратися протягом робочого тижня. А з понеділка очікують нові виклики, тож потрібно вже завершувати старі проєкти просто зараз.

Водолій

Виникає потреба налагодити стосунки з рідними, зокрема, зі своєю другою половиною, і ви робите все для того, щоб з'ясувати стосунки, зрозуміти претензії та потреби ваших коханих, і, зрештою, помиритися, якщо є така потреба.

Риби

Несподівано, як сніг на голову, можуть звалитися рідні, навіть не потрудившись попередити заздалегідь про свої наміри приїхати в гості. І якщо у вас були на ці дні зовсім інші плани, то потрібно буде їх терміново змінювати.

Щодо погоди, то синоптичні перспективи найближчими днями в Україні цікаві і хороші, впевнена синоптикиня Наталка Діденко.

27−28 січня переважатиме хмарна погода, з періодичними невеликими опадами, хіба що завтра в західних областях — до помірних. Опади — дощ та мокрий сніг. Температура повітря «млява, толерантна до екстрем», «близько нуля» і вночі, і вдень. Втім, вночі може «придавити» до -3−6 градусів морозу.

У Києві 27−28 січня також буде близько нуля, хмарно, вогко, але без серйозних опадів.

З понеділка — припинення опадів. А з кінця січня-початку лютого прийде відчутне потепління.

«З 31 січня — 1 лютого прискаче в Україну різке потепління, хоча й з опадами, проте до +3+8 градусів, а на півдні та на південному заході до +8+12 градусів», — зазначає фахівчиня.

Тому на вихідних матусі можуть розучити з дітьми дуже гарну колискову від красуні-одеситки на ім'я Valeriia.

Або не менш красиву пісню від ще однієї української красуні про ніч над Карпатами.

І, звичайно, порадіти за тих наших співвітчизників, кому дуже скоро обов'язково пощастить з грошима.

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