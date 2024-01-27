Румунія не братиме участі у «Євробаченні»: що сталось

Фінансові обмеження та бажання представити Румунію на високому рівні є причинами, через які країна не братиме участі в цьогорічному пісенному конкурсі «Євробачення», який відбудеться у травні у місті Мальме (Швеція). Рішення було прийнято Радою директорів — 5 голосів «за», 4 «утрималися» і 4 «проти», повідомляє румунське громадське телебачення (TVR).

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Також Рада директорів затвердила бюджет на 2024 рік, який не містить коштів для участі Румунії у міжнародному конкурсі.

Цього року, на додаток до наявних проєктів, телеканал TVR виділяє значні ресурси на інші пріоритетні проєкти — серед них трансляція літніх Олімпійських ігор у Парижі, та продовження процесу реінжинірингу.

Додамо, що за останні роки кілька країн, зокрема Угорщина, Туреччина, Болгарія, Чорногорія, Словаччина, Боснія і Герцеговина та Північна Македонія, вирішили не брати участь у міжнародному пісенному конкурсі.

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Тим часом в Україні завершився нацвідбір на «Євробачення-2024». На жаль, не обійшлося без скандалу навколо пісні-переможниці.

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