37.75 / 38.30 41.11 / 41.83
Київ: +1
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Румунія не братиме участі у «Євробаченні»: що сталось

15:23 27 січня 2024
Євробачення-2024

Фінансові обмеження та бажання представити Румунію на високому рівні є причинами, через які країна не братиме участі в цьогорічному пісенному конкурсі «Євробачення», який відбудеться у травні у місті Мальме (Швеція). Рішення було прийнято Радою директорів — 5 голосів «за», 4 «утрималися» і 4 «проти», повідомляє румунське громадське телебачення (TVR).

Також Рада директорів затвердила бюджет на 2024 рік, який не містить коштів для участі Румунії у міжнародному конкурсі.

Цього року, на додаток до наявних проєктів, телеканал TVR виділяє значні ресурси на інші пріоритетні проєкти — серед них трансляція літніх Олімпійських ігор у Парижі, та продовження процесу реінжинірингу.

Додамо, що за останні роки кілька країн, зокрема Угорщина, Туреччина, Болгарія, Чорногорія, Словаччина, Боснія і Герцеговина та Північна Македонія, вирішили не брати участь у міжнародному пісенному конкурсі.

РЕКЛАМА

Тим часом в Україні завершився нацвідбір на «Євробачення-2024». На жаль, не обійшлося без скандалу навколо пісні-переможниці.

РЕКЛАМА

171

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

автомобілі

Краще не стукайте по колесах: як провчити водія, що підпер вашу машину

Ігор Гринкевич

Справа Гринкевича: як «брали» бізнесмена на місці злочину і які багатства у нього знайшли

Зима

Тельцям — насолода від життя, а Терезам — хороші гроші: що обіцяють зорі, українські астрологині та погода 27 січня

євро

Летів на Кіпр з пів мільйона євро: у Німеччині затримали українця з валютою

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту