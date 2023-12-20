Організатори «Євробачення-2024» представили революційну сцену

Організатори міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2024», який відбудеться у травні наступного року у місті Мальме (Швеція), представили перші макети масштабної сцени. Називають її революційною та кажуть, що такого ще не було в історії конкурсу.

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Хрестоподібна сцена розташована просто серед глядацької зали, так, щоб усі глядачі могли спостерігати виступи учасників з різних ракурсів. Майданчик оснащений великими екранами та світлодіодними пристроями. Дизайном проєкту займаються художник-постановник Флоріан Відер та дизайнер зі світла Фредрік Стормбі.

«Ми з великою гордістю представляємо наше бачення дизайну сцени та освітлення для пісенного конкурсу „Євробачення-2024“. Ми ще не бачили нічого подібного на „Євробаченні“, і ця концепція дає нам безмежні можливості створювати унікальні простори. Творіння Флоріана та Фредріка просто фантастичне, і буде дуже цікаво побачити кінцевий результат», — прокоментувала продюсерка конкурсу Ебба Адіельссон.

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Раніше організатори конкурсу озвучили дати жеребкування, під час якого оголосять порядок виступів учасників у півфіналах. Воно розпочнеться 30 січня о 19:00 за центральноєвропейським часом.

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В Україні вже розпочався національний відбір на «Євробачення». Вже оголосили десятку фіналістів відбору. Ще одного учасника — джокера глядачі визначать шляхом голосування в Дії.

Цього року знімати нацвідбір буде підрозділ телеканалу «1+1».

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Фото: eurovision.tv

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