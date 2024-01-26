«Ми знали, що так буде»: alyona alyona та Jerry Heil про скандал з їхньою піснею

Популярні українські співачки alyona alyona та Jerry Heil обʼєдналися заради пісні, з якою вони змагатимуться на Національному відборі на «Євробачення-2024». Нагадаємо, він відбудеться 3 лютого і тоді ж стане відомим номер, який буде представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі, якій цього року пройде в Мальме (Швеція).

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Пісня, яку разом написали артистки, називається «Teresa & Maria», вона відразу викликала багато емоцій та критики. Співачок звинуватили у використанні імені матері Терези, добрі вчинки якої дехто ставить під сумніви.

— Ми знали, що з піснею так станеться, — сказала Jerry Heil в етері «Сніданку з 1+1». — Коли писали її, то розуміли це. Але це не пісня про матір Терезу чи Діву Марію. Вони просто використані як символи благочинності, любові. Ця пісня про обʼєднання й про те, що, попри все, треба робити хороші справи. Щодо закидів до нас, треба розбиратися в інформації, а не просто сприймати якийсь хейт, який «вкинутий», можливо, з іншої країни.

Alyona alyona підкреслила, що вони уникають слова «конкурент» на Нацвідборі.

— У всіх учасників одна ціль, — сказала співачка. - Не виграємо ми, буде хтось інший та зробить те, що треба на цьому конкурсі. Всі голоси унікальні. Ми говоримо про представлення української музики, а не про те, що треба один з одним гризтися.

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Співачки зізналися, що першою у 2022 році ідею спільної пісні на «Євробаченні» запропонувала Jerry Heil. А у наступному — вже alyona alyona нагадала їй про задум, і дует відбувся.

Нагадаємо, під якими номерами будуть виступати учасники Національного відбору на «Євробачення».

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